Palionis: kailinių žvėrelių verslo draudimo atidėjimas galėtų būti neteisingas ūkius uždariusiems

Antradienį iš Seimo posėdžio darbotvarkės Seimo seniūnų sprendimu buvo išbrauktas liberalo Viktoro Pranckiečio ir kitų parlamentarų siūlymas kailinių žvėrelių ūkių draudimą nukelti iki 2029-ųjų.
Anksčiau V. Pranckietis Seimui yra siūlęs jį atidėti iki 2033-ųjų.
„Jeigu mes dabar ir pratęstumėme tą veiklą, tai klausimas su teisėtais lūkesčiais tų, kurie vykdo įstatymą. Dabar jau esame tokiame tarpsnyje, kada jau klausimas atgal ar leisti, ar neleisti, neturėtų būti keliamas“, – Eltai teigė A. Palionis.
„Čia irgi legitimumo klausimas kitų ūkių atžvilgiu, gal jie irgi būtų planavęsi ilgiau dirbti, kadangi dabar terminas yra 2026 m. gruodžio 31 d.”, – tęsė jis.
Jo teigimu, didžiausia šio įstatymo problema išlieka per mažos kompensacijos verslui. Būtent dėl jų, kaip jis teigė, šiam draudimui nepritarė dar būdamas Seimo nariu.
„Visų pirma, nepalaikiau, nes kompensacijos, kurios buvo numatytos ir kurios dar yra šiai dienai, yra, švelniai tariant, juokingos“, – teigė paskirtasis žemės ūkio ministras.
„Atrodome mažų mažiausiai keistai ir tarptautinių investuotojų akyse“, – sakė A. Palionis.
Konstitucinis Teismas (KT) kovą nusprendė, jog šis draudimas Konstitucijai neprieštarauja. Vis tik įvertino, kad priimta tvarka apsunkina galimybes verslininkams, kurie iki draudimo įsigaliojimo nėra grąžinę lengvatinių paskolų, gauti kompensacijas.
Šį antradienį Seimas po pateikimo pritarė laikinojo žemės ūkio ministro Igno Hofmano siūlymui kompensacijas išmokėti nepriklausomai nuo kailinių žvėrelių ūkio gautos paskolos grąžinimo būklės.
„Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) atnešė įstatymo projektą, (…) tai čia atliepia Konstitucinio Teismo sprendimą, kad buvo pažeistos tų ūkių teisės, kurie negalėjo teikti paraiškos, jei turėjo negrąžintą lengvatinę paskolą. Tai tą ištaisome“, – teigė paskirtasis žemės ūkio ministras.
Jo manymu, kita iškilusi problema – komplikuotas ūkių šalinimas. Anot politiko, vietoje kompensacijų, planuojamų skirti už fermų nugriovimą, galėtų būti svarstoma įpareigoti valstybę pasirūpinti jų pašalinimu.
„Dabar yra klausimas ir kitas. Realiai ūkiai gaus pakankamai nedideles kompensacijas, jie yra įpareigoti nusigriauti fermas, nes kitai veiklai, kitai ūkio šakai nepritaikysi. Turės jas nugriauti, sutvarkyti tą teritoriją ir tada gali prašyti valstybės kompensacijas už tą nugriovimą“, – sakė A. Palionis.
„Kai verslui tu nekompensuoji verslo uždarymo, kai verslas neturi apyvartinių lėšų ir vis tiek valstybė prisiima kompensuoti tą ūkių pastatų nugriovimą – gal reikėtų kelti klausimą, kad gal tada valstybė tegul pati ir nugriauna, ir sutvarko, tada nereikės verslui ieškoti pinigų?“– svarstė politikas.
Laikinojo žemės ūkio viceministro teigimu, pernai buvo uždaryti aštuoni ūkiai, šiemet du jau pateikė prašymus uždarymui.
Nuo 2025 m. sausio 1 dienos įsigaliojus Kailių fermų draudimo įstatymui, numatyta, jog šiuo metu vis dar veikiantys kailinių žvėrelių ūkiai privalės būti uždaryti iki 2027 m. sausio 1 d. Iki to laiko numatytas pereinamasis laikotarpis, kai verslininkai gali gauti kompensacijas.
Nutraukiantiems šią veiklą numatytas laiptuotos kompensacijos principas: verslą uždarę 2024 m. gaus 3 eurus už kiekvieną gyvūną, 2025 m. – 2 eurus, o pasitraukę iš rinkos 2026 m. – 1 eurą.
Kovą Konstitucinis teismas (KT) paskelbė nutarimą, kuriuo 2027 m. įsigaliosiantis kailinių žvėrelių verslo draudimas pripažintas neprieštaraujantis Konstitucijos nuostatoms. Vis tik teismas nusprendė, jog verslininkams, kurie yra nevisiškai grąžinę lengvatines paskolas ir šis terminas yra po draudimo vykdyti kailinių žvėrelių fermų veiklą įsigaliojimo, apsunkinamos galimybės gauti kompensacijas.
Taip pat sprendimai dėl kompensacijų skyrimo, pasak KT, gali būti priimami tik iki 2027-ųjų kovo – po šios datos kailinių žvėrelių fermų savininkai kompensacijų gauti negalės.
Šiuo metu kailių fermas yra uždraudusios 19 Europos valstybių. Tokį sprendimą jau priėmusios ir kitos dvi Baltijos šalys, taip pat Austrija, Prancūzija, Airija, Jungtinė Karalystė, Nyderlandai ir kitos.
Kailinių žvėrelių fermų draudimas Seime priimtas pastaraisiais metais aktyviai veikiant aplinkosaugos ir visuomeninėms organizacijoms, tokioms kaip „Tušti narvai“.
