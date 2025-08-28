Palionis: koreguosime Seime priimtą GPM lengvatą ūkininkams

„Lengvata išliks, tik ji išliks pajamoms iš žemės ūkio veiklos“, – žurnalistams Prezidentūroje ketvirtadienį sakė A. Palionis.
Seimas birželį pritarė gyventojų pajamas nuo kitų metų apmokestinti trimis progresyviais tarifais – 20, 25 ir 32 proc.
Tačiau ūkininkams, pagal Seimo priimtą sprendimą, bus taikomas lengvatinis tarifas tais atvejais, jei veikla vykdoma pagal ūkininko pažymėjimą.
„Manau, (…) logiški pasiūlymai užkardyti mokesčių nemokėjimą pasinaudojant ūkininko ūkio sąvoka“, – aiškino šiuo metu žemės ūkio viceministro pareigas einantis politikas.
Ūkininkų pažymėjimą turinčių asmenų pajamos iš žemės ūkio veiklos nuo kitų metų bus apmokestinamos 15 arba 20 proc. gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifu, priklausomai nuo to, ar ūkininkas per metus gavo mažesnes, ar didesnes nei 60 vidutinių darbo užmokesčių (VDU) pajamas (maždaug 138 tūkst. eurų).
Žemės ūkio ministerijai šiuo metu laikinai vadovaujantis Ignas Hofmanas taip pat laikėsi nuomonės, kad lengvatiniai GPM tarifai ūkininkams turi galioti tik tais atvejais, kai pajamas jie gauna iš žemės ūkio veiklos, tai kalbėjo ir paskirtoji premjerė Inga Ruginienė.
Apie tai, kad Seimo priimtus sprendimus dėl lengvatos taikymo rudens sesijoje reikėtų koreguoti, teigė ir Prezidentūra.
Taip pat Seimas nusprendė pakeisti nekilnojamojo turto (NT) mokestį, pakelti pelno mokestį, įvesti naujus cukraus ir draudimo mokesčius, kurių pajamos bus skirtos gynybai.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!