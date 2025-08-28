Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Palionis: koreguosime Seime priimtą GPM lengvatą ūkininkams

2025-08-28 11:39 / šaltinis: ELTA
2025-08-28 11:39

Kandidatas į žemės ūkio ministrus Andrius Palionis sako, kad tapęs Vyriausybės nariu jau rudens sesijoje Seimui siūlytų koreguoti anksčiau priimtą gyventojų pajamų mokesčio (GPM) lengvatą ūkininkams. Pasak politiko, patikslinus priimtą įstatymą lengvata naudotis būtų leidžiama tik gaunantiems pajamas iš žemės ūkio veiklos.

Andrius Palionis, Gitanas Nausėda. ELTA / Dainius Labutis

1

„Lengvata išliks, tik ji išliks pajamoms iš žemės ūkio veiklos“, – žurnalistams Prezidentūroje ketvirtadienį sakė A. Palionis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Seimas birželį pritarė gyventojų pajamas nuo kitų metų apmokestinti trimis progresyviais tarifais – 20, 25 ir 32 proc.

Tačiau ūkininkams, pagal Seimo priimtą sprendimą, bus taikomas lengvatinis tarifas tais atvejais, jei veikla vykdoma pagal ūkininko pažymėjimą.

„Manau, (…) logiški pasiūlymai užkardyti mokesčių nemokėjimą pasinaudojant ūkininko ūkio sąvoka“, – aiškino šiuo metu žemės ūkio viceministro pareigas einantis politikas.

Ūkininkų pažymėjimą turinčių asmenų pajamos iš žemės ūkio veiklos nuo kitų metų bus apmokestinamos 15 arba 20 proc. gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifu, priklausomai nuo to, ar ūkininkas per metus gavo mažesnes, ar didesnes nei 60 vidutinių darbo užmokesčių (VDU) pajamas (maždaug 138 tūkst. eurų).

Žemės ūkio ministerijai šiuo metu laikinai vadovaujantis Ignas Hofmanas taip pat laikėsi nuomonės, kad lengvatiniai GPM tarifai ūkininkams turi galioti tik tais atvejais, kai pajamas jie gauna iš žemės ūkio veiklos, tai kalbėjo ir paskirtoji premjerė Inga Ruginienė.

Apie tai, kad Seimo priimtus sprendimus dėl lengvatos taikymo rudens sesijoje reikėtų koreguoti, teigė ir Prezidentūra.

Taip pat Seimas nusprendė pakeisti nekilnojamojo turto (NT) mokestį, pakelti pelno mokestį, įvesti naujus cukraus ir draudimo mokesčius, kurių pajamos bus skirtos gynybai.

