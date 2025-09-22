Atlikėjos Godos Alijevos gyvenime – pokyčių metai: „Man tai didelis žingsnis į priekį“

Žinoma moteris atvira, kad tai jai – svarbus žingsnis į priekį, o įrašu sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Verslo plėtra
„ByGA turi jau savo patalpėles, kabinetą! Man tai didelis žingsnis į priekį. Galiu tik padrąsinti visus daryti tai, kas miela širdžiai, nekelkit iškart kartelės aukštai, neperdekite – juk Romą ir nepasistatė per vieną dieną, viskas savu laiku ir savu tempu. Man šie metai daug naujų pradžių atnešė, tad neskubu, mokinuosi ir džiaugiuosi naujais etapais“, – rašė G. Alijeva.
Naujos patalpos taps ir ofisu, ir sandėliu, tačiau kol kas jos dar tuščios – atlikėja atskleidė, kad netrukus prasidės įrengimo darbai. Pasak Godos, svarbiausia buvo žengti pirmą žingsnį, o dėl kitų detalių ji nesijaudina – viskas ateis palaipsniui.
Nauji namai Kaune
Tuo tarpu praėjusią savaitę su tv3.lt skaitytojais Goda dalijosi dar viena svarbia žinia – Kauno pakraštyje ji kartu su šeima įsirenginėja 140 kv. metrų namą. Atlikėja neslepia, kad statybų procesas pareikalauja daug jėgų ir finansų, tačiau įkurtuves planuoja jau lapkričio pradžioje.
„Šiuo metu situacija tokia, kad netrukus turėtų būti pabaigtas fasadas. Viduje jau turime sienas ir lubas, belieka viską išglaistyti, išdažyti bei sudėti plyteles ir grindis“, – sakė ji.
Goda neslepia, kad didžiausias iššūkis – finansai, nes namą įsirenginėja be paskolos. Vis dėlto atlikėja į tai žiūri optimistiškai: vasarą teko atsisakyti atostogų, bet ji tiki, jog greitai galės džiaugtis jaukiais namais kartu su šeima.
