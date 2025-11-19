 
TV3 naujienos > Žmonės

Viešumoje pasirodžiusi Gintarė Albrichtė nustebino seksualumu: akį traukė gundanti suknelė

2025-11-19 19:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-19 19:00

Antradienio vakarą Pirklių klube surengtas įspūdingas Saugirdo Vaitulionio vakaras subūrė gausybę žinomų svečių. Tarp jų – žinoma verslininkė ir nuomonės formuotoja Gintarė Albrichtė.

Saugirdas Vaitulionis surengė įspūdingą vakarą: pristatė naujus kvepalus ir subūrė šimtą garsenybių (nuotr. spaudos pranešimo)
Ji pademonstavo itin moterišką ir gundantį įvaizdį.

Saugirdas Vaitulionis surengė įspūdingą vakarą: pristatė naujus kvepalus ir subūrė šimtą garsenybių
(282 nuotr.)
(282 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Saugirdas Vaitulionis surengė įspūdingą vakarą: pristatė naujus kvepalus ir subūrė šimtą garsenybių

Gundantis įvaizdis

Nuotraukose moteris užfiksuota vilkinti blizgaus audinio ryškiai raudoną suknelę su iškarpomis šonuose, pabrėžiančią kūno formas. Prie jos ji priderino aukso spalvos aukštakulnius ir rankinę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Plaukus ji buvo susišukavusi atgal, taip pebrėžiant makiažą.

 

 

Vakaras tapo S. Vaitulionio naujų kvepalų pristatymu

Prabangioje Pirklių klubo aplinkoje Saugirdas Vaitulionis pristatė savo naujausius kvepalus „Tobacco d’Or“, sukurtus su „Natūralios idėjos“ komanda. Renginys tradiciškai subūrė daugiau nei šimtą žinomų žmonių, o specialiai šiam vakarui atgabenti alyvmedžiai sukūrė Viduržemio jūros nuotaiką, rašoma spaudos pranešime.

Tarp svečių buvo matyti Andrius Užkalnis, Indrė Burlinskaitė, Gintarė Gurevičiūtė, Daina Bosas su dukra Maria, Milda Metlovaitė, Robertas Kalinkinas, Darjušas Lavrinovičius su žmona Edita, Vygintas Kaikaris su žmona Kristina, Oksana Pikul, Eglė Kernagytė ir daugelis kitų.

