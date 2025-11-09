Oksaną Pikul likus savaitei iki atostogų pasiekė netikėta žinia: nustebino sūnaus reakcija

Su naujienų portalu tv3.lt kelionės įspūdžiais pasidalijusi Oksana pasakojo, kad ši kelionė nebuvo spontaniška – jau seniai moteris buvo nusprendusi, kad spalį leis sau pailsėti. Idealiausia kryptimi tam šįkart pasirodė Turkija.
„Pavasarį buvome Egipte, o šįkart pasitarusi su kelionių agentūra nusprendžiau, kad tokiu laikotarpiu, spalio mėnesį, tam puikiai tiktų Turkija. Ir ne tik dėl gero oro, ši šalis man apskritai patinka – jos kultūra, maistas. Be to, keliaujant su vaikais tai yra ideali vieta“, – pasakojo O. Pikul.
Pasirinko neįprastą atostogų variantą
Kaip atskleidė Oksana, šįkart ji nusprendė pasirinkti įdomesnį kelionės variantą – atostogų metu ilsėjosi net dviejuose skirtinguose viešbučiuose.
„Norėjome neužsibūti vienoje vietoje, kad ir vaikams būtų smagu, todėl keturias dienas ilsėjomės Antalijoje, o vėliau dar trims dienoms persikėlėme į Beleką. Šis variantas mums išties pasiteisino – galėjome palyginti skirtingą maistą, pramogas, kambarius, buvo tikrai smagu ir įdomu. Likome labai patenkinti abiem viešbučiais, o ypač maistu – viskas, ką ragavau, buvo labai skanu“, – tikino ji.
Tiesa, nors iš pradžių O. Pikul su artimaisiais ketino pakeliauti po Turkiją, galiausiai kelionė tapo poilsine. Tačiau kalbėdama apie tai moteris neslepia, kad vis dažniau pagalvoja, jog nuo šiol norėtų dažniau leistis į kitokias išvykas.
„Mano sūnus dabar jau yra tokio amžiaus, kai vis pasvarstau, kad ateina laikas pažintinėms kelionės. Žinoma, keliauti galima ir su mažais vaikais, bet viskuo besidomintį, augantį, jau truputį vyresnį vaiką reikia pažindinti su istorija, pasauliu, lankytinomis vietomis. Taigi, jaučiu, kad dabar prasidės tas laikas, kai pažintinės kelionės mums taps vis dažnesnės“, – kalbėjo pašnekovė.
Likus savaitei iki kelionės – netikėta žinia
Nors Turkijoje Oksana turėjo puikų laiką, prieš kelionę lydėjo nemalonumai – lėktuvas, turėjęs išskristi dar prieš 5 valandą ryto, galiausiai pakilo tik po 9 valandos. Vis dėlto moteris džiaugiasi, kas atostogų tai nesugadino.
„Šiek tiek jaudinausi, kaip vaikai atlaikys lūkuriavimą oro uoste, bet jiems tai visai nebuvo sudėtinga. Turbūt daugiau nepatogumų buvo mums, patiems tėvams. Žinoma, nerimo būta ir dėl skrydžio namo, bet pernelyg tuo neapsikrovėme, stengėmės žiūrėti į situaciją ramiai, priimti ją tokią, kokia yra. Galiausiai sėkmingai grįžome“, – pasidžiaugė moteris.
Visgi kur kas didesnis neramumas O. Pikul pasiekė likus dar savaitei iki atostogų. Iki to laiko moteris buvo įsitikinusi, kad kelionę užsakė tuo metu, kai sūnui bus mokyklinės atostogos. Tačiau galiausiai Oksana sužinojo, kad tuo metu Dominykui dar teks mokytis.
„Kelionę užsakinėjau pagal senąsias atostogų datas, o vėliau jos keitėsi. Nežinau, kaip aš to nepastebėjau, bet tik prieš kelionę supratau, kad išskrendame likus dar savaitei iki mokyklinių vaiko atostogų. Taigi, būnant Turkijoje Dominykui teko jungtis į pamokas nuotoliniu būdu“, – atskleidė ji.
Iš pradžių moteris nerimavo, kad dėl šios jos klaidos sūnui atostogos bus liūdnos, tačiau Oksanos nuostabai, Dominykas neparodė nė menkiausio nusivylimo.
„Tikrai maniau, kad sūnui bus labai liūdna, jog negalės, kada panorėjęs, plaukioti baseine. Bet jis į šią situaciją pažiūrėjo labai rimtai, pareigingai ir reagavo visiškai atvirkščiai. Ne tik dalyvavo visose pamokėlėse, bet dar ir mane barė, kad tyliau vaikščiočiau“, – juokėsi O. Pikul.
Per metus – trys kelionės kartu su mama
Į šias atostogas O. Pikul leidosi ne tik su vaiku, drauge Monika bei jos sūnumi, bet ir savo mama. Kalbėdama apie tai moteris paneigė vieną jai itin dažnai girdimą mintį.
„Daug kas sako, kad į keliones pasiimu mamą tam, kad ji prižiūrėtų vaikus. Turiu nuvilti piktuosius komentatorius, nes mamai nė karto nereikėjo to daryti. Mes ją ėmėme dėl kompanijos, ji šauniai kartu ilsėjosi“, – tikino verslininkė.
Oksanos ryšys su mama iš šono atrodo išties pavydėtinas – tarsi geriausių draugių. Bet ar viskas iš tikrųjų yra taip gražu?
„Kokį ryšį susikursi, tokį ir turėsi. Mums kažkaip pavyko jį atrasti, todėl šiemet kartu vykome net į trečią kelionę. Žinoma, visko būna, negalvokite, kad mes čia tik šypsomės. Pasitaiko ir ginčų, ir nuomonių nesutapimų. Bet juk gyvenime tai normalu“, – pabrėžė ji.
O. Pikul teigimu, toks artimas ir šiltas ryšys su mama kūrėsi palaipsniui. Moteris atviravo, kad paauglystėje mamai teko didelis išbandymas dėl dukters charakterio.
„Nepasakyčiau, kad paauglystėje mama turėjo su manimi labai rimtų problemų, bet buvau gana sudėtingas vaikas. Kaip bebūtų, esu stipresnio, sunkesnio charakterio žmogus, todėl tuo laikotarpiu mamai tikrai teko nemažai dėl to pakentėti. Bet vėliau viskas susidėliojo į savas vietas, išvystėme gražų santykį“, – pasidžiaugė O. Pikul.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!