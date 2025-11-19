Lietuvoje gyvenantis britas patyrė beprotišką kultūrinį šoką: pritrenkė 1 dalykas

Juo jis pasidalijo socialiniame tinkle TikTok.
Didžiausias skirtumas
Ten vyras prakalbo apie keistą ir beprotišką skirtumą tarp lietuvių ir JK gyventojų. Anot jo, tai – kūno plaukai.
Vaizdo įraše jis sakė:
„Tai yra beprotiškiausias kultūrinis šokas, kurį pastebėjau Lietuvoje – pažastų plaukai. Anglijoje vyrai juos šiek tiek pakerpa. O čia, Lietuvoje, net labiausiai gąsdinantys vyrai, kurie iš pažiūros galėtų nužudyti tave su mažuoju piršteliu, turi absoliučiai plikas pažastis. Nė vieno plauko.
To priežastis – prakaitavimo kontrolė. Smirdi šiek tiek mažiau, todėl čia žmonės skutasi higienos tikslais. Jungtinėje karalystėje, jei esi tipinis vaikinas, studentas, ir pakėlus rankas sporto salėje nėra nė plauko – šitą prisiminsi visą gyvenima.
Aš sakau: skuskitės. Niekada nesmirdėsite.“
@coreyfxl The surprising armpit hair culture shock between Lithuania 🇱🇹 and the UK 🇬🇧 😅🪒 #fyp #lithuania #unitedkingdom🇬🇧 #kaunas #movingabroad ♬ original sound - Corey Payne
