TV3 naujienos > Žmonės

Lietuvoje gyvenantis britas patyrė beprotišką kultūrinį šoką: pritrenkė 1 dalykas

2025-11-19 20:35 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
2025-11-19 20:35

Lietuvoje metus gyvenantis britas Corey savo socialiniuose tinkluose dalijasi įspūdžiais ir pastebėjimais apie gyvenimą čia. Neseniai jis prakalbo ir apie beprotiškiausią kultūrinį šoką, kurį patyrė.

Britas Corey (nuotr. TikTok ir nuotr. 123rf.com)

2

Juo jis pasidalijo socialiniame tinkle TikTok.

Didžiausias skirtumas

Ten vyras prakalbo apie keistą ir beprotišką skirtumą tarp lietuvių ir JK gyventojų. Anot jo, tai – kūno plaukai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vaizdo įraše jis sakė:

„Tai yra beprotiškiausias kultūrinis šokas, kurį pastebėjau Lietuvoje – pažastų plaukai. Anglijoje vyrai juos šiek tiek pakerpa. O čia, Lietuvoje, net labiausiai gąsdinantys vyrai, kurie iš pažiūros galėtų nužudyti tave su mažuoju piršteliu, turi absoliučiai plikas pažastis. Nė vieno plauko.

To priežastis – prakaitavimo kontrolė. Smirdi šiek tiek mažiau, todėl čia žmonės skutasi higienos tikslais. Jungtinėje karalystėje, jei esi tipinis vaikinas, studentas, ir pakėlus rankas sporto salėje nėra nė plauko – šitą prisiminsi visą gyvenima.

Aš sakau: skuskitės. Niekada nesmirdėsite.“

@coreyfxl The surprising armpit hair culture shock between Lithuania 🇱🇹 and the UK 🇬🇧 😅🪒 #fyp #lithuania #unitedkingdom🇬🇧 #kaunas #movingabroad ♬ original sound - Corey Payne

