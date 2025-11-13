Lietuvoje metus gyvenantis britas patyrė kultūrinį šoką: štai kas nustebino lietuvių bendravime

Corey neseniai pasidalijo dalyku, kuris jį Lietuvoje labai nustebino ir privertė pajusti kultūrinį šoką. Apie tai jis prakalbo TikTok.
Nustebino bendravimas
Pasak brito, jį labai nustebino bendravimo kultūra. Jis išskyrė dvi vietas, kuriose lietuviai bendrauja kardinaliai kitaip nei žmonės iš JK.
„Pakalbėsiu apie kultūrinį šoką tarp anglų ir lietuvių. Sakykime, buvote įšėjęs į miestą, o vėliau namo važiuojate taksi. Esu važiavęs su lietuviais, įlipi – visiška tyla, iki kol atvažiuoji į galutinį tašką. Jei važiuoji JK – papasakos apie savo žmoną, merginą, gyvenimą, orą, ir svarbiausia, kokie jie šiandien užsiėmę darbais. Įlipį į taksi ir pradedi su fraze: Šiandien daug darbų? Ir tai užveda pokalbį visai kelionei, kartais gal net ir šiek tiek nejaukų.
Taip pat parduotuvėse. Nueini į savitarnos kasą, sumoki, ir daugiausia, ką pasakai – ačiū. Ir išeini. Nėra jokio: Sveiki, kaip sekasi? Iškart prie reikalo ir iki“, – dalijosi pastebėjimais jis.
@coreyfxl Lithuania really taught me that silence isn’t awkward, it’s normal 😂🇱🇹 In the UK, we’ll have a full conversation with the taxi driver and a debate about the weather at the supermarket checkout ☔️🇬🇧 #fyp #movingabroad #lithuania #kaunas #vilnius ♬ original sound - Corey Payne
