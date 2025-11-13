Trumpui svarstant galimybę pateikti ieškinį, JK premjeras teigia, kad BBC turėtų ištaisyti klaidas

Kalbėdamas parlamente, K. Starmeris pareiškė, kad palaiko „stiprų ir nepriklausomą BBC“, tačiau taip pat mano, jog transliuotojas turėtų „laikytis aukščiausių standartų, kad būtų atskaitingas ir greitai ištaisytų klaidas“.
„Kai padaroma klaidų, jie turi susitvarkyti savo reikalus“, – pažymėjo K. Starmeris, atsakydamas į klausimą, kurio autorius paragino jį paraginti D. Trumpą atsisakyti savo teisinių grasinimų.
D. Trumpo advokatai pirmadienį pagrasino britų transliuotojui milijardiniu ieškiniu, sakoma laiške, su kuriuo susipažino naujienų agentūra AFP, o BBC atsiprašė už tai, kad buvo sudarytas įspūdis, jog prezidentas prieš išpuolius JAV Kapitolijuje 2021 m. ragino imtis „smurtinių veiksmų“.
Duodamas interviu kanalui „Fox News“, kuris buvo įrašytas pirmadienį, D. Trumpas tvirtino, kad jis turi paduoti BBC į teismą.
„Manau, kad turiu pareigą tai padaryti, nes negalima leisti žmonėms taip elgtis“, – tvirtino D. Trumpas, tačiau nepatvirtino, ar oficialiai pradėjo procesą dėl šmeižto ieškinio pateikimo. Prezidentas pažymėjo, kad „jie apgavo visuomenę ir tai pripažino“.
Baltųjų rūmų atstovė spaudai Karoline Leavitt vėliau pareiškė, kad D. Trumpas yra „labai susirūpinęs“ dėl „tikslingo ir nesąžiningo jo kalbos montažo“, tačiau pridūrė, jog jis palaiko gerus santykius su JK premjeru.
BBC atsiprašymas
Kilus ažiotažui, sekmadienį atsistatydino BBC generalinis direktorius ir naujienų skyriaus vadovė. BBC nurodė, kad „peržiūrės“ D. Trumpo teisininkų komandos atsiųstą laišką. BBC valdybos pirmininkas Samiras Shah pirmadienį viešai atsiprašė už montavimo metu priimtą „neteisingą sprendimą“.
Remiantis antradienį paskelbtais „YouGov“ apklausos duomenimis, 57 proc. britų mano, kad BBC turėtų tiesiogiai atsiprašyti JAV prezidento, tačiau ketvirtadalis tokiam atsiprašymui nepritaria.
Skandalas kilo politiškai jautriu metu britų transliuotojui, kuris turės persiderėti dėl organizacijos valdymą reglamentuojančios Karališkosios chartijos. Dabartinė chartija nustos galioti 2027-aisiais.
D. Trumpas yra susilaukęs kaltinimų, kad jis nuo sugrįžimo į valdžią sausio mėnesį pateikė daugybę ieškinių, jog nuslopintų kritiką JAV žiniasklaidoje.
BBC dokumentika su sumontuota D. Trumpo kalba buvo parodyta pernai. Atrodo, kad jis pasakė šalininkams, jog kartu su jais žygiuos į JAV Kapitolijų ir „iš visų jėgų kovos“, tačiau jis susirinkusiems žmonėms taip pat nurodė, kad „mes palaikysime mūsų drąsius senatorius, kongresmenus ir kongresmenes“.
