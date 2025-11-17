 
Kalendorius
Lapkričio 17 d., pirmadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

VSAT pareigūnai sulaikė iš JK išsiųstą vyrą, vengusį Lietuvoje atlikti bausmę

2025-11-17 19:32 / šaltinis: ELTA
2025-11-17 19:32

Palangos oro uoste buvo sulaikytas iš Jungtinės Karalystės (JK) deportuotas lietuvis, kurio paieška gimtinėje buvo paskelbta daugiau nei prieš ketverius metus, praneša Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT). 

VSAT. ELTA / Dainius Labutis

Palangos oro uoste buvo sulaikytas iš Jungtinės Karalystės (JK) deportuotas lietuvis, kurio paieška gimtinėje buvo paskelbta daugiau nei prieš ketverius metus, praneša Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT). 

REKLAMA
0

„Šeštadienio popietę Palangos oro uoste nusileidus lėktuvui iš Londono, VSAT Pakrančių apsaugos pasienio rinktinės Palangos pasienio užkardos pareigūnai tikrino iš Jungtinės Karalystės parvykusių keleivių dokumentus. Vieną jų, 31-erių Lietuvos pilietį, britai deportavo už vietos įstatymų pažeidimus“, – rašoma VSAT pranešime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tikrindami šio vyro duomenis pasieniečiai nustatė, kad jo paiešką dar 2021-ųjų liepą paskelbė Klaipėdos policija. Už nusikalstamą veiką jis buvo nuteistas, tačiau paskirtos bausmės neatliko ir išvyko į užsienį. 

REKLAMA
REKLAMA

VSAT duomenimis, Lietuvoje konkrečios gyvenamosios vietos vyras nėra deklaravęs, yra įtrauktas į jos neturinčių asmenų apskaitą.

REKLAMA

Pasieniečiai ieškomąjį sulaikė ir netrukus perdavė į oro uostą atvykusiems paieškos iniciatoriams.

Šiemet VSAT pareigūnai sulaikė 739 asmenis, kurių dėl įvairių nusikaltimų ar pažeidimų ieškojo Lietuvos bei užsienio teisėsaugos institucijos. Dauguma sulaikytųjų – 643 – buvo Lietuvos piliečiai. Rusijos pilietybę turėjo 39, Jungtinės Karalystės – 13, Baltarusijos – 10, Latvijos – 9, Airijos ir Moldovos – po 4, Švedijos – 3, Izraelio, Tadžikistano, Ukrainos ir Uzbekistano – po 2 asmenis, likę 6 buvo dar šešių skirtingų valstybių piliečiai.

Tarp 767 pernai sulaikytų ieškomų asmenų, VSAT duomenimis, taip pat dominavo Lietuvos piliečiai – 705. 19 sulaikytųjų turėjo Jungtinės Karalystės pilietybę, 16 – Ukrainos, 6 – Baltarusijos, 4 – Rusijos, po 3 – Sakartvelo ir Moldovos, 2 – Airijos, likusieji 9 buvo kitų devynių valstybių piliečiai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų