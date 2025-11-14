VSAT sulaikė dar tris su oro balionais gabenta kontrabanda susijusius asmenis

„Trijulės gyvenamosiose vietose buvo atliktos kratos, asmenys uždaryti į areštinę. Penktadienį prokuroras kreipėsi į teismą dėl griežčiausios kardomosios priemonės – suėmimo – 1 mėnesio laikotarpiui“, – teigiama pasieniečių pranešime.
Akcentuojama, kad šis sulaikymas yra lapkričio pradžioje vykdytos VSAT operacijos tęsinys. Tąkart Varėnos rajone pasieniečiai sulaikė „Audi A6“ ir „Škoda Octavia“ automobilius – pastarąja buvo gabenama 12 dėžių baltarusiškų cigarečių, t. y. 6 tūkst. pakelių. „Audi“ automobilis sustojo iš karto, tačiau „Škodą“ vairavusiems asmenims pavyko pasprukti, kai jų transporto priemonė sugedo.
Kaip įtariama, visi penki sulaikyti asmenys veikė organizuotoje grupėje.
Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis ir kontrabandos tebevyksta ikiteisminis tyrimas, kuriam vadovauja Kauno apygardos prokuratūra. Už šias nusikalstamas veikas įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki šešerių metų.
Šiemet pasieniečiai jau sulaikė 107, įtariama, su oro keliu iš Baltarusijos gabenta kontrabanda susijusius asmenis. Pernai tokių buvo 46.
Be to, šiemet dronais ir oro balionais iš kaimyninės šalies buvo skraidinta ir į pasieniečių sandėlius pateko daugiau kaip 1,3 mln. pakelių kontrabandinių cigarečių. Iš viso VSAT pareigūnai šiemet jau yra sulaikę 4 mln. pakelių nelegalių rūkalų.
ELTA primena, kad spalio mėnesį kelis kartus fiksuoti kontrabandą gabenę meteorologiniai balionai iš Baltarusijos, sutrikdę oro uostų veiklą.
Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, Vyriausybė nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.
Vykimas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla apribota su tam tikromis išimtimis.
Kaip skelbta anksčiau, A. Lukašenka spalio pabaigoje pasirašė dekretą, kuriuo uždraudė Baltarusijos teritorijoje važinėti sunkvežimiais ir traktoriais, registruotais kai kuriose ES šalyse, tarp jų – Lietuvoje ir Lenkijoje.
