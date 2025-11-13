 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Šalčininkų rajone nutupdytas dronas iš Baltarusijos

2025-11-13 07:48 / šaltinis: ELTA
Šalčininkų rajone Purvėnų pasieniečiai užfiksavo iš Baltarusijos įskridusį kontrabandininkų droną ir priverstinai jį nutupdė. Prie skraidyklės buvo pritvirtintas ryšulys su daugiau kaip 5 tūkst. eurų vertės 1 tūkst. pakelių baltarusiškų cigarečių. 

Pasieniečiai Šalčininkų rajone nutupdė kontrabandines cigaretes skraidinusį droną (nuotr. VSAT)

0

Naktį iš antradienio į trečiadienį, apie 4 val., Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) Varėnos pasienio rinktinės Purvėnų pasienio užkardos pareigūnai ties Daugidonių kaimu išgirdo iš Baltarusijos į Lietuvą skrendančio bepiločio orlaivio skleidžiamą garsą. Nedelsiant panaudoję tarnybinį antidroną, nakties tyloje pasieniečiai išgirdo, kaip skraidyklė nukrito.

Atlikdami detalią vietovės apžiūrą, VSAT pareigūnai netoli sienos su Baltarusija, lauke ties Naniškių kaimu aptiko nutupdytą savadarbę skraidyklę su prie jos pritvirtintu paketu. 

Kaip pranešė VSAT, bespalve polietileno plėvele apvyniotame ryšulyje rasta 1 tūkst. pakelių (2 standartinės gamyklinės dėžės) cigarečių „NZ Gold“ su baltarusiškomis banderolėmis. Rūkalų vertė, įskaitant visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, – 5 tūkst. 190 eurų.

Prie kontrabandinio krovinio buvo pritvirtintas GPS įrenginys „Garmin“ su mobiliojo ryšio SIM kortele.

Dėl akcizais apmokestinamų prekių įgijimo ir gabenimo pažeidžiant nustatytą tvarką Purvėnų pasienio užkardoje pradėta administracinio nusižengimo teisena. Šioje užkardoje laikinai saugomi skraidyklė, GPS sekiklis ir cigaretės.

Šiemet per daugiau kaip 10 mėnesių pasieniečiai perėmė 53 dronus, iš Baltarusijos skraidinusius rūkalų krovinius. Pernai per visus metus VSAT pareigūnai nutupdė 54 tokias bepilotes skraidykles su baltarusiškomis cigaretėmis.

