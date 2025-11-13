 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Šalčininkų rajone nutupdytas dar vienas dronas: paviešino kadrus

2025-11-13 13:10 / šaltinis: BNS
2025-11-13 13:10

Purvėnų užkardos pasieniečiai trečiadienį perėmė dar vieną droną, kuriuo kontrabandininkai iš Baltarusijos į Lietuvą skraidino 1 tūkst. pakelių rūkalų, ketvirtadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

Pasieniečiai Šalčininkų rajone nutupdė dar vieną kontrabandininkų droną (nuotr. VSAT)
4

0

Tokias iš Baltarusijos įskridusių skraidyklių nutupdymo operacijas VSAT pareigūnai Šalčininkų rajone vykdė tris dienas iš eilės – kaskart perimta po droną su kontrabanda.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasieniečiai Šalčininkų rajone nutupdė dar vieną kontrabandininkų droną
(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pasieniečiai Šalčininkų rajone nutupdė dar vieną kontrabandininkų droną

Trečiadienį dronas perimtas ties Daugidonių kaimu. Prieš tai jis buvo paveiktas Purvėnų užkardos pasieniečių naudojant antidroninę įrangą.

Dronas skraidino dvi dėžes Gardino tabako fabrike „Neman“ pagamintų cigarečių „Minsk Superslims“ su baltarusiškomis banderolėmis.

Šio kontrabandinio krovinio vertė, įskaitant Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, yra daugiau nei 5 tūkst. eurų.

Iš viso šiemet pasieniečiai jau nutupdė 54 dronus, iš Baltarusijos skraidinusius cigaretes.  

