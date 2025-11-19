 
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Parodė, kaip vyras neatpažįstamai pasikeitė po plaukų transplantacijos: kakta ištino dvigubai

2025-11-19 13:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-19 13:25

26-erių Loganas Hendersonas iš Mančesterio neslėpė humoro – po plaukų transplantacijos jo galva taip ištino, kad vyras juokavo atrodąs kaip „Megamind“. Tačiau pats pooperacinis laikotarpis buvo kur kas sudėtingesnis, nei jis tikėjosi.

Plaukų transplantacija (nuotr. 123rf.com)

0

Vyras pasakoja, kad netrukus po procedūros jo veidas pradėjo tinti taip stipriai, jog per kelias valandas tapo visiškai neatpažįstamas, rašo mirror.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Galva priekyje patino dvigubai

Vyras lapkričio 1-ąją pasidarė maždaug 4 500 plaukų folikulų transplantaciją, kuri jam kainavo apie 3 500 svarų. Tačiau jau antrąją dieną po operacijos jis pastebėjo, kad kaktos sritis pradėjo drastiškai tinti.

„Pirmą dieną atrodė viskas gerai, bet antrąją dieną – aš jau atrodžiau kaip Megamind“, – juokėsi Loganas.

Po operacijos jis privalėjo 10 dienų miegoti sėdimoje padėtyje, kad apsaugotų jautrias ką tik persodintas sritis, o tinimui mažinti privalėjo dėvėti specialų galvos raištį.

Tinimas leidosi žemyn

Vyras pasakoja, kad vos nuėmus raištį tinimas pradėjo slinkti žemyn veidu ir visiškai pakeitė galvos formą.

„Kiekvieną kartą, kai nuimdavau galvos juostą, tinimas tiesiog ėmė kristi žemyn ir susiformuodavo keistos formos. Trečią dieną mano akys buvo taip pamėlynavusios, kad atrodė, jog su Mike’u Tysonu praleidau 12 raundų“, – dalijosi jis.

„Kakta buvo maždaug dvigubo dydžio, o dešinė akis beveik visai užsimerkė.“

Jis pridūrė, kad savaitę laiko praktiškai nejautė kaukolės – tiek viskas buvo ištinę.

Žvilgsniai gatvėje

Nors Loganas bandė juokauti, viešumoje pasirodyti jam buvo sunku.

„Važiavau traukiniu su galvos raiščiu, ant kurio buvo parašyta want hair, ir mačiau, kaip žmonės spokso ir pastumia vienas kitą“, – sakė jis.

Internete jis taip pat sulaukė komentarų: „Jis atrodo taip, tarsi galėtų prisiminti ateitį“, „Žmogus turi daug minčių galvoje“, „Brolau, liaukis pergalvoti viską iš karto“.

Loganas plaukus pradėjo sparčiai prarasti nuo 19 metų.Jis sako, kad norėjo „pagaliau atrodyti pagal savo amžių“: „Atrodžiau tarsi 26-metis, kuris stumia į 36. Mano plaukai buvo labai reti, o viršugalvyje jau buvo plikoji dėmė.“

Vyras svarstė visiškai nusiskusti, bet nusprendė duoti šansą transplantacijai: „Nenorėjau visą gyvenimą gailėtis, kad nepabandžiau.“

Rezultatai – tik po metų

Nors įspūdingas tinimas jau atslūgo, Loganas įspėja kitus, kad atsigavimas „tikrai nėra lengvas“.

Pilno rezultato jis tikisi po 12 mėnesių. „Tikrai buvo momentų, kai galvojau – ar verta? Bet dabar, kai viskas gyja, manau, kad padariau teisingai“, – sakė jis.

