Ištepkite plaukus šiuo aliejumi: rezultatas nustebins

„Gintarinės vaistinės“ vaistininkės Irenos Viktorijos Aukštikalnienės teigimu, nors šios priemonės gali padėti, dažnai pamirštama viena svarbi sąlyga – norimiems rezultatams pasiekti svarbus pastovumas.
Į ką atkreipti dėmesį renkantis priemones plaukams
Efektyvi plaukų priežiūra prasideda nuo tinkamų priemonių. Norint paskatinti plaukų augimą, verta atkreipti dėmesį į jų sudėtį, rašoma pranešime spaudai.
Rekomenduojama rinktis priemones, kuriose gausu naudingų medžiagų: natūralių aliejų – rozmarinų, alyvuogių, mėtų ir kt., vitaminų (ypač B grupės, B7), bei augalinių ekstraktų, pavyzdžiui, chinino, ginkmedžio, imbiero, žaliosios arbatos ar kinrožės.
Tinkamai parinktos priemonės gali padėti stiprinti plaukus ir skatinti jų augimą, o netinkamos – dar labiau pabloginti slenkančių plaukų būklę.
„Renkantis plaukų šampūną svarbu, kad jame nebūtų SLS, silikonų, kvapiųjų medžiagų, nes pagrindinė šios priemonės paskirtis – švariai, bet tausojančiai išvalyti galvos odą, kad ji nebūtų sausinama ir plaukams būtų lengva augti, o kitų priemonių veikliosios medžiagos geriau pasisavintų.
Galvos odai galima naudoti aliejus arba serumus vandens pagrindu. Be šampūno, verta reguliariai naudoti kondicionierius bei plaukų kaukes – šios priemonės drėkina, maitina plaukus per ilgį bei padeda mažinti jų lūžinėjimą“, – pataria specialistė.
Natūralios priemonės plaukų augimui: kas iš tiesų veikia
Rozmarino ir ricinos aliejai – bene populiariausios natūralios priemonės, naudojamos plaukų augimui skatinti.
„Atlikti tyrimai rodo, kad rozmarino aliejus gali gerinti galvos odos kraujotaką, pasižymi priešuždegiminėmis bei antibakterinėmis savybėmis. Ricinos aliejus drėkina galvos odą, mažina uždegimą, todėl plaukai mažiau lūžinėja, o odos būklė pagerėja“, – teigia ji.
Populiarumo sulaukia ir kitos natūralios priemonės – mėtų eterinis aliejus, gerinantis kraujotaką, svogūnų sultys, turinčios antioksidantų bei sieros junginių, ir kofeinas, stimuliuojantis plaukų augimą.
Vis dėlto vaistininkė pabrėžia, kad kalbant apie natūralias priemones svarbu nepamiršti kelių dalykų. Jų poveikiui reikia laiko – pirmieji rezultatai dažniausiai pasimato tik po 3–6 mėnesių ar dar vėliau.
Be to, eterinius aliejus rekomenduojama skiesti baziniais aliejais, pavyzdžiui, kokosų ar alyvuogių, nes gryni gali sudirginti odą ar sukelti alergines reakcijas.
Papildomai plaukų būklę gali pagerinti ir galvos odos masažas. Pasak vaistininkės, tai veiksminga pagalbinė priemonė kovojant su plaukų slinkimu, nes masažo metu suaktyvėja galvos odos kraujotaka, o deguonis ir naudingos medžiagos lengviau pasiekia plaukų šaknis.
„Be to, dažnas galvos masažas atpalaiduoja, mažina stresą – vieną iš dažnų plaukų slinkimo priežasčių. Galvos odą geriausia masažuoti naudojant aliejus ar serumus su veikliosiomis medžiagomis – taip poveikis bus stipresnis.
Jei nėra laiko atskirai procedūrai, pakanka bent penkias minutes pamasažuoti galvos odą duše – tai taip pat naudinga“, – pataria minėto vaistinių tinklo vaistininkė I.V. Aukštikalnienė.
Rūpestis iš vidaus
Norint džiaugtis stipriais ir sveikais plaukais, svarbu pastebėti, kas vyksta mūsų organizme. Anot vaistininkės, tik tada, kai organizmui netrūksta svarbiausių medžiagų, plaukai gali augti stiprūs ir vešlūs.
„Plaukų augimui ir stiprumui ypač svarbūs tam tikri vitaminai bei mikroelementai. Biotinas, arba vitaminas B7, stiprina plauko folikulus, vitaminas D reguliuoja plaukų folikulų ciklą, geležis padeda deguoniui ir maistinėms medžiagoms pasiekti galvos odą, o cinkas dalyvauja ląstelių augimo ir atsinaujinimo procesuose, todėl ypač naudingas, kai plaukai intensyviai lūžinėja.
Taip pat svarbus ir vitaminas B12, kuris dalyvauja ląstelių gamyboje, kolagenas, stiprinantis plauko struktūrą, selenas, apsaugantis nuo oksidacinės pažaidos, bei omega-3 riebalų rūgštys, mažinančios uždegimą ir gerinančios galvos odos būklę“, – pasakoja ji.
Kai kuriais atvejais vien maisto papildų gali nepakakti – tuomet verta pasitarti su specialistu dėl stipresnių priemonių.
Lietuvoje šiuo metu galima rasti ir nereceptinių vaistinių preparatų, skirtų plaukų slinkimui mažinti, pavyzdžiui, minoksidilio tirpalą bei biotino preparatus, vartojamus šio vitamino trūkumui kompensuoti.
Prieš pradedant juos vartoti būtina pasikonsultuoti su vaistininku ar gydytoju, nes netinkamai naudojami jie gali turėti šalutinį poveikį.
Kitus vaistus plaukų slinkimui gydyti skiria tik gydytojas, įvertinęs kiekvieno paciento situaciją individualiai. Kai kuriais atvejais parenkami ir specialiai tam žmogui gaminami preparatai, kurių sudėtyje būna kelių veikliųjų medžiagų.
Vaistininkė atkreipia dėmesį, kad tiek natūralioms priemonėms, tiek vitaminams reikia laiko – jų poveikis pasireiškia tik tada, kai jie naudojami nuosekliai.
Ką išduoda slenkantys plaukai
Ne visada plaukų slinkimą galima išspręsti tik kaukėmis ar papildais. Vaistininkės teigimu, kai kuriais atvejais tai gali rodyti rimtesnius organizmo sutrikimus.
Į gydytoją reikėtų kreiptis, jei plaukai slenka kuokštais, pastebimai retėja smilkinių ir viršugalvio srityse, atsiranda plikų židinių ant galvos ar plaukų augimas nepastebimas ilgiau nei kelis mėnesius.
Apie galimus sveikatos sutrikimus gali signalizuoti ir kiti požymiai – nuolatinis nuovargis, nagų lūžinėjimas, odos sausumas, niežulys, pleiskanojimas ar akivaizdžiai sumažėjusi plaukų apimtis.
„Plaukų slinkimą gali lemti įvairios ligos – skydliaukės veiklos sutrikimai, anemija, policistinių kiaušidžių sindromas, autoimuninės bei odos ligos, tokios kaip seborėjinis dermatitas, psoriazė ar grybelinės infekcijos.
Šį procesą taip pat gali paskatinti negydomos lėtinės ligos, pavyzdžiui, cukrinis diabetas, kepenų ar inkstų veiklos sutrikimai. Po nėštumo plaukai gali pradėti slinkti dėl hormonų pokyčių organizme“, – sako I. V. Aukštikalnienė.
Anot jos, dėl streso, sezono pokyčių ar dažymo atsirandantis plaukų slinkimas dažniausiai būna laikinas – situacija pagerėja, kai pašalinama priežastis ir grįžtama prie tinkamos plaukų priežiūros rutinos.
