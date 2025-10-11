Naudodami šampūną šią klaidą daro beveik visi: gydytojas atskleidė, ko šiukštu vengti

Laidoje gydytojas pabrėžė, kad šampūno paskirtis dažnai suprantama neteisingai. Šampūno tikslas yra plauti ne tik patį plauką, kiek galvos odą.
Pasak specialisto, ypač moterims, turinčioms ilgesnius plaukus, verta prisiminti, kad šampūnas skirtas ne visam plaukų ilgiui.
„Šampūno nėra rekomenduojama labai įtrinti nei į plaukų galiukus, nei per visą ilgį. Šampūnas yra tam, kad išplautų mūsų galvos odą, pašalintų stilizavimą, visokias priemones, kurios buvo naudotos ir susikaupusius riebalus, nešvarumus, negyvas odos ląsteles“, – aiškino gydytojas.
Kitaip tariant, šampūnas turi veikti kaip odos priežiūros priemonė. Jo tikslas – ne „pagražinti“ plaukus, o palaikyti sveiką galvos odos būklę.
Tinkamas šampūnas priklauso nuo odos tipo
Gydytojas pabrėžė, kad šampūną reikėtų rinktis pagal galvos odos tipą, o ne pagal reklamas ar kvapą.
„Šampūnas turėtų būti pasirenkamas pagal odos tipą. Jeigu jūsų plaukai riebaluojasi ir tikrai reikia juos plauti kasdien, tai reikėtų rinkti šampūną, kuris yra skirtas riebiai odai arba seborėjiniam dermatitui su DS raidelėmis ant šampūno buteliuko“, – sakė T. Raudonis.
Tiems, kurių plaukai greitai riebaluojasi, gydytojas taip pat rekomendavo papildomą priemonę.
„Tokiais atvejais taip pat rekomenduojama kokį vieną ar du kartus per savaitę naudoti giliau valantį šampūną, taip vadinamą galvos odos pilingą“, – patarė dermatovenerologas.
Pasak jo, pilingai gali būti dviejų tipų: mechaniniai su smulkiais grūdeliais arba cheminiai, turintys rūgščių, pavyzdžiui, salicilo.
„Yra tokie, kurie savo sudėtyje turi cheminį pilingą sukeliančių medžiagų, kaip salicilo rūgštis, kuri nusluoksniuoja, pratirpdo mūsų visus nešvarumus, susikaupusius ant odos“, – aiškino T. Raudonis.
Jei galvos oda sausa, ją tempia ar niežti, gydytojas patarė rinktis drėkinančias priemones.
„Jeigu oda yra labai sausa, ją tempia ir būna tokių, kurie gali plautis galvą kas 4-5 dienas ar kartą per savaitę, tai tada reikėtų atitinkamai rinktis sausai ar jautriai galvos odai skirtą šampūną, kuris bus švelnesnės sudėties, galbūt turės labiau drėkinančių sudėtyje medžiagų, pavyzdžiui šlapalo“, – sakė gydytojas.
Vaistinė – geriausia vieta šampūnui pirkti
Anot T. Raudonio, šampūno reikėtų ieškoti ne kosmetikos skyriuose ar prekybos centruose, o vaistinėje.
„Mes taip ir rekomenduojame daryti – ne kokioje kosmetikos prekių parduotuvėje, o vaistinėje pagal savo odą. Aišku, kirpėjai irgi gali parekomenduoti labai gerą šampūną, kuris ir kvepės maloniai, ir blizgesnius plaukus padarys, bet čia turbūt labiau kondicionieriaus darbas negu šampūno“, – aiškina dermatovenerologas.
Tuo metu prabangūs šampūnai, pasak jo, gali būti maloni papildoma priemonė, bet ne būtinybė.
„Iš tų prabangių linijų irgi turime neblogų produktų, bet kaip tai pavadinčiau – nebūtinybe, bet malonumu, kuris padeda geresnį pojūtį plaukams duoti. Bet vėlgi tas prabangesnes, brangesnes priemones labiau siūlyčiau rinktis tada, kai neturime kažkokių specifinių problemų, kai nepleiskanoja, norime, kad kvepėtų ir būtų malonu. Tai tada prašom“, – tikino T. Raudonis.
Kaip sužinoti, kokio tipo jūsų galvos oda?
Gydytojo teigimu, galvos oda dažnai būna panaši į veido odą, tačiau tai nėra taisyklė.
„Dažniausiai panašu būna, bet tai nebus būtinai taip, nes jeigu turime kokį jauną žmogų, kuris dar turi spuogų veide, tai labai realu, kad pas jį yra padidėjusi riebalų gamyba odoje. Tai nesvarbu, kur ta oda būtų – ar skalpo, ar veido, bus panašu“, – paaiškino gydytojas.
Vis dėlto kai kurie atvejai gali skirtis.
„Kartais būna nesutapimų, bet vėlgi, jeigu tai yra žmogus, kuris turi labai jautrią sausą odą, polinkį, gal netgi į atopinį dermatitą, kur viskas džiūna, pleiskanoja ir nuolat sausa, tai turbūt ir galvos oda bus tokia pati“, – tvirtino T. Raudonis.
Norint tiksliai nustatyti odos tipą, galima pasinaudoti nemokamomis vaistinių patikromis, tačiau patikimiausias atsakymas – pas dermatologą.
„Vaistinėse kartais būna vykdomos tos akcijos ir nemokamos patikros. Nesu pats dalyvavęs tokiam reikale, tai negaliu pasakyti, kiek tai tikrai yra tikslu. Turbūt tai yra geriau negu nieko ir tiesiog spėti, bet tiksliausią atsakymą jums pasakys gydytojas dermatologas, įvertinęs odą dermatoskopu“, – teigė jis.
Saulė – grėsmė jūsų galvos odai
Specialistas įspėjo, kad saulė kenkia ne tik plaukams, bet ir galvos odai.
„Saulė sausina tiek mūsų plauką, tiek galvos odą. Būnant saulėje plaukas pradeda blukti, mažėja jame esančio pigmento. Tada, aišku, plaukas labiau sausėja ir yra linkęs lūžinėti. Bet lygiai taip pat, jeigu daug saulės gauna mūsų skalpo oda, tai ji praėjus savaitei pradeda labiau riebaluotis. Turėsime didesnę pleiskanojimo problemą“, – sakė gydytojas.
Dar didesnė rizika – plikoms ar retėjančioms vietoms, kur oda labiau pažeidžiama.
„Kitas dalykas, kas yra pavojinga, ypač vyrams ar ir moterims, kurie jau yra labiau praplikę ir kuriems jau plika akimi matosi galvos oda, tai ji dega ir ji yra labai daug jautresnė saulės spinduliams negu mūsų veidas. Kadangi veidas yra vertikali struktūra, čia yra horizontalus plotas, kurį gali veikti saulės spinduliai ir mūsų skalpas yra aukščiau negu veidas, tai jie veiks dar stipriau.
Tame ir problema, kad tarp praplikusių pacientų būna, kad matome jau besiformuojančias pigmentines dėmes odoje, kai apžiūrime skalpo odoje tarp plaukų. Tai irgi lems ir pačių folikulų greitesnį nykimą, ir dar greitesnį plikimą, ir odos raukšlėjimąsi. Tai tiesiog jos kokybė bus daug prastesnė“, – aiškino T. Raudonis.
