Vėžio diagnozę išgirdusi 37-erių garsi atlikėja pasidalijo naujausia žinia: „Plaukai krenta kaip išprotėję“

Jessie J drąsiai atskleidė, kad jai krenta plaukai po krūties vėžio gydymo. 37 metų vienos dukters mama birželį buvo atlikta mastektomija, nes ji pasižadėjo daryti viską, ką gali, kad įveiktų ligą, skelbė mirror.co.uk.
Prakalbo apie savijautą
Dainininkė, žinoma dėl kūrinio „Domino“, atvirai pasidalijo savo sveikatos naujienomis su gerbėjais ir dabar prisipažino, kad jos plaukai „krenta kaip išprotėję“, filmuodamasi prieš veidrodį.
Kreipdamasi į savo sekėjus, kurie visą laiką palaiko talentingą dainininkę, Jessie, apsirengusi juodą satininį chalato, šukuodamasi plaukus, sakė: „Po operacijos mano plaukai krenta kaip išprotėję. Šiandien praėjo penkios savaitės nuo operacijos ir jaučiuosi gerai. Tiesiog bandau suprasti, kaip atrodys artimiausi šeši mėnesiai. Žinau, kad negaliu padaryti visko, ką turėjau daryti, bet tiesiog noriu kuo geriau susitvarkyti viską – dėl savęs, Sky, savo gerbėjų, tačiau tinkama tvarka.Visada bus žmonių, kuriuos nuvilsiu. Mano požiūris į viską labai pasikeitė.“
Žvaigždė atvirai papasakojo apie savo krūties vėžio diagnozę ir tikėjimą, kad ši liga galėjo būti siunčiama tam, „kad ją sulėtintų“ ir paskatintų pažvelgti į gyvenimą kitaip.
Primename, kad atlikėjai, išgarsėjusiai su hitu „Price Tag“, buvo diagnozuotas ankstyvos stadijos krūties vėžys, o praėjusį mėnesį jai atlikta svarbi operacija. Nuo tada ji reguliariai dalijasi savo sveikatos kelione su gerbėjais, rašo mirror.co.uk.
Išgyvena sudėtingą periodą
„Šeštadienį sueis 4 savaitės nuo mano krūties vėžio operacijos. Jaučiuosi gerai. Kai kurios dienos yra sunkesnės už kitas. Judėjimas vis dar skausmingas, bet kasdien jaučiuosi vis panašesnė į save.
Psichologiškai viskas tik dabar mane pasiveja, todėl leidžiu sau tai išjausti. Tai tikrai amerikietiški kalneliai“, – rašė ji „Instagram“ paskyroje, pridėdama jautrių kadrų su sūnumi Sky.
Jessie atskleidė, kad jos sūnus Sky išvyko dviem savaitėms pas savo tėtį į Daniją aplankyti artimųjų, o tuo metu ji ilsisi ir atlieka reabilitaciją.
„Sky išvyko su tėčiu pas savo danišką šeimą, kad aš galėčiau pailsėti, daryti kineziterapiją ir... kartu su mama bei sese iš naujo sutvarkyti visus namus, nes mano ADHD ir OCD vis dar „veikia“ pilnu pajėgumu“, – juokavo ji.
Vis dėlto vienas sunkiausių dalykų – negalėjimas paimti sūnaus ant rankų.
„Negalėsiu kelti Sky dar kelis mėnesius – tai sunku. Noriu jį apkabinti, pasisukti aplink, bet žiūrint plačiau – tai mažas aukojimasis mainais į sveikatą ir galimybę būti čia. Ateis diena, kai galėsiu jį vėl pakelti. Tos dienos laukimas padeda išgyventi šias keistas dienas. Myliu buvimą tavo mama, Sky. Pasiilgau savo berniukų“, – jautriai rašė ji.
Gerbėjai užplūdo komentarų skiltį su palaikymo žinutėmis.
„Tu tokia stipri! Siunčiu daug meilės“, – rašė viena sekėja.
Kitas gerbėjas pridūrė: „Tokia didelė stiprybė ir drąsa. Niekas nežino, kiek išties galime atlaikyti, kol gyvenimas neparodo išbandymų. Žmogaus dvasia – neįtikėtina.“
