Daugelis galvą plauna neteisingai: ekspertė pasakė, kaip tai reikia daryti

Būtent tai pastebėjo profesionali kirpėja Mary iš Kingstono, kuri socialiniuose tinkluose dalijasi grožio paslaptimis ir produktais, vertais dėmesio, rašoma mirror.co.uk.
Pasak specialistės, daugelis žmonių plaudami plaukus daro keletą esminių klaidų. Jos teigimu, dažnai net ir iš pirmo žvilgsnio švarūs plaukai iš tiesų nebūna tinkamai išplauti – ypač apatinė pakaušio dalis.
Kodėl plaukai net po plovimo atrodo nešvarūs?
Mary savo vaizdo įraše „TikTok“ platformoje pasakojo, kad ne viena jos klientė skundėsi, jog plaukų apačia lieka nešvari, nors plaukai buvo ką tik išplauti.
„Taip yra todėl, kad plaukai nėra švarūs. Jie jų tinkamai neišplovė“, – pabrėžė ekspertė.
Anot jos, ši problema dažniausiai pasireiškia žmonėms, turintiems storus plaukus, nes tokius plaukus sudėtingiau išplauti iki pat šaknų, ypač pakaušio srityje.
Nepamirškite šampūno ir apatinei galvos odos daliai
Kirpėja paaiškino, kad daugelis žmonių šampūną užtepa tik ant viršugalvio, todėl apatinė galvos odos dalis lieka beveik nepaliečiama.
Ji patarė: pirmiausia užtepkite šampūno ant viršugalvio ir viršutinių plaukų, o tada paimkite dar šiek tiek produkto, jį patrinkite tarp delnų ir užtepkite ant pakaušio srities.
„Gerai įmasažuokite šampūną į apatinę dalį“, – ragino Mary.
Tie, kurie turi storus ar ilgesnius plaukus, gali viršutinę jų dalį prisegti segtuku – tai leis lengviau pasiekti apatinę dalį ir užtikrins, kad šampūnas pateks visur.
Plaukite plaukus du kartus ir kruopščiai išskalaukite
Ekspertė taip pat pabrėžė, kad šampūną reikia naudoti du kartus. Pirmas plovimas pašalina paviršinius nešvarumus, o antrasis – gilesnius riebalų bei produktų likučius. Be to, šampūną būtina gerai išskalauti.
„Būtent dėl to ši plaukų dalis neatrodo švari – nes jūs jos tinkamai neišplovėte. Panaudojote pakankamai šampūno, kad pašalintumėte riebalus, produktų likučius ir kitus nešvarumus, tačiau jeigu nepakankamai nuskalavote, pasilieka šampūno likučiai“, – aiškino ji.
Mary rekomenduoja pirmiausia išplauti viršutinę plaukų dalį, o tada perskalauti ir apatinę, jei reikia – pasilenkti ar pakreipti galvą, kad būtų lengviau išskalauti visus plaukus.
Ką rodo tai, kad šampūnas „neputoja“?
Jeigu plaukus plaunate nereguliariai ar naudojate daug formavimo priemonių, gali būti, kad pirmą kartą tepant šampūną jis „nesuputoja“. Pasak ekspertės, taip nutinka todėl, kad šampūnas pirmiausia „kovoja“ su susikaupusiomis apnašomis.
„Pastebėsite, kad antrą kartą panaudojus šampūną jis linkęs geriau suputoti – tai reiškia, kad galvos oda jau švari“, – teigė Mary.
Nors plaukų plovimas atrodo kaip paprasta kasdienė rutina, kirpėjos patarimai primena, kad net maži įpročiai gali turėti didelę įtaką plaukų išvaizdai ir sveikatai.
Tinkamai paskirstytas šampūnas, kruopštus masažavimas ir dvigubas išplovimas – tai paprasti, bet veiksmingi žingsniai, kurie gali visiškai pakeisti jūsų plaukų būklę.
