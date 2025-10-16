Kalendorius
Spalio 16 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Daugelis galvą plauna neteisingai: ekspertė pasakė, kaip tai reikia daryti

2025-10-16 07:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-16 07:45

Ar kada nors susimąstėte, ar plaukus plaunate taip, kaip reikėtų? Dauguma mūsų tai daro automatiškai – užtepa šampūno, pamasažuoja, išskalauja ir viskas. Tačiau, pasirodo, net ir toks paprastas įprotis kaip plaukų plovimas turi savo taisykles. Profesionalai sako, kad netinkamai plaudami plaukus galite ne tik nesulaukti norimo švaros jausmo, bet ir apkrauti plaukus, juose gali likti produktų likučiai, dėl kurių atrodo, kad plaukai riebaluoti ir sunkūs.

Plaukų plovimas (nuotr. 123rf.com)

Ar kada nors susimąstėte, ar plaukus plaunate taip, kaip reikėtų? Dauguma mūsų tai daro automatiškai – užtepa šampūno, pamasažuoja, išskalauja ir viskas. Tačiau, pasirodo, net ir toks paprastas įprotis kaip plaukų plovimas turi savo taisykles. Profesionalai sako, kad netinkamai plaudami plaukus galite ne tik nesulaukti norimo švaros jausmo, bet ir apkrauti plaukus, juose gali likti produktų likučiai, dėl kurių atrodo, kad plaukai riebaluoti ir sunkūs.

REKLAMA
2

TAIP PAT SKAITYKITE:

Būtent tai pastebėjo profesionali kirpėja Mary iš Kingstono, kuri socialiniuose tinkluose dalijasi grožio paslaptimis ir produktais, vertais dėmesio, rašoma mirror.co.uk.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak specialistės, daugelis žmonių plaudami plaukus daro keletą esminių klaidų. Jos teigimu, dažnai net ir iš pirmo žvilgsnio švarūs plaukai iš tiesų nebūna tinkamai išplauti – ypač apatinė pakaušio dalis.

REKLAMA

Kodėl plaukai net po plovimo atrodo nešvarūs?

Mary savo vaizdo įraše „TikTok“ platformoje pasakojo, kad ne viena jos klientė skundėsi, jog plaukų apačia lieka nešvari, nors plaukai buvo ką tik išplauti.

„Taip yra todėl, kad plaukai nėra švarūs. Jie jų tinkamai neišplovė“, – pabrėžė ekspertė.

Anot jos, ši problema dažniausiai pasireiškia žmonėms, turintiems storus plaukus, nes tokius plaukus sudėtingiau išplauti iki pat šaknų, ypač pakaušio srityje.

REKLAMA
REKLAMA

@thisgirldoeshair Hope these tips help! #hairtok #shampoo #healthyhair #healthyhairjourney #dryhairresults ♬ original sound - Mary

Nepamirškite šampūno ir apatinei galvos odos daliai

Kirpėja paaiškino, kad daugelis žmonių šampūną užtepa tik ant viršugalvio, todėl apatinė galvos odos dalis lieka beveik nepaliečiama.

Ji patarė: pirmiausia užtepkite šampūno ant viršugalvio ir viršutinių plaukų, o tada paimkite dar šiek tiek produkto, jį patrinkite tarp delnų ir užtepkite ant pakaušio srities.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Gerai įmasažuokite šampūną į apatinę dalį“, – ragino Mary.

Tie, kurie turi storus ar ilgesnius plaukus, gali viršutinę jų dalį prisegti segtuku – tai leis lengviau pasiekti apatinę dalį ir užtikrins, kad šampūnas pateks visur.

Plaukite plaukus du kartus ir kruopščiai išskalaukite

Ekspertė taip pat pabrėžė, kad šampūną reikia naudoti du kartus. Pirmas plovimas pašalina paviršinius nešvarumus, o antrasis – gilesnius riebalų bei produktų likučius. Be to, šampūną būtina gerai išskalauti.

REKLAMA

„Būtent dėl to ši plaukų dalis neatrodo švari – nes jūs jos tinkamai neišplovėte. Panaudojote pakankamai šampūno, kad pašalintumėte riebalus, produktų likučius ir kitus nešvarumus, tačiau jeigu nepakankamai nuskalavote, pasilieka šampūno likučiai“, – aiškino ji.

Mary rekomenduoja pirmiausia išplauti viršutinę plaukų dalį, o tada perskalauti ir apatinę, jei reikia – pasilenkti ar pakreipti galvą, kad būtų lengviau išskalauti visus plaukus.

REKLAMA

Ką rodo tai, kad šampūnas „neputoja“?

Jeigu plaukus plaunate nereguliariai ar naudojate daug formavimo priemonių, gali būti, kad pirmą kartą tepant šampūną jis „nesuputoja“. Pasak ekspertės, taip nutinka todėl, kad šampūnas pirmiausia „kovoja“ su susikaupusiomis apnašomis.

„Pastebėsite, kad antrą kartą panaudojus šampūną jis linkęs geriau suputoti – tai reiškia, kad galvos oda jau švari“, – teigė Mary.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Nors plaukų plovimas atrodo kaip paprasta kasdienė rutina, kirpėjos patarimai primena, kad net maži įpročiai gali turėti didelę įtaką plaukų išvaizdai ir sveikatai.

Tinkamai paskirstytas šampūnas, kruopštus masažavimas ir dvigubas išplovimas – tai paprasti, bet veiksmingi žingsniai, kurie gali visiškai pakeisti jūsų plaukų būklę.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų