  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Landsbergis apie Trumpo planą dėl karo Ukrainoje: „Tai yra pabaigos pabaiga“

2025-11-21 19:18 / šaltinis: ELTA
2025-11-21 19:18

Reaguodamas į Rusijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų slapta parengtą naują planą karui Ukrainoje užbaigti, buvęs Lietuvos užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis ragina Europos lyderius nustoti laukti stebuklų iš Donaldo Trumpo ir imtis veiksmų patiems. Pasak jo, žiniasklaidoje pasirodęs plano tekstas siunčia aiškią žinutę: Europa jokio kito kelio jau ir nebeturi.

Gabrielius Landsbergis. ELTA / Dainius Labutis

„28 punktų plane Europai siunčiama akinamai aiški žinutė: tai yra pabaigos pabaiga.

Mums buvo ne kartą ir nedviprasmiškai sakyta, kad Ukrainos saugumas, o kartu ir Europos saugumas, bus Europos atsakomybė. O dabar taip ir yra. Visais aspektais.

Jei esate Europos šalies lyderis ir prašote savo komandos užsakyti bilietą artimiausiam skrydžiui į Vašingtoną, kad galėtumėte pasikalbėti su „tėtušiu“, prašau to nedaryti. 

Nedarykite to be plano, nelaikykite kepuraitės rankoje, nežeminkite mūsų visų prieš kameras Ovaliajame kabinete.

Europa yra mūsų žemynas – mūsų ateitis sprendžiama čia, o ne ten. Mes nesame vargšai, turime pasirinkimų, galime pagaliau nuspręsti padėti Ukrainai visais mūsų gausiais pajėgumais – atkurti Europos orumą ir ją apginti.

Arba galime toliau laukti stebuklo, kurio, kaip dabar jau žinome, nesulauksime“, – platformoje „X“ penktadienį rašė G. Landsbergis.

Kaip anksčiau rašė ELTA, JAV prezidento Donaldo Trumpo paramą turinčiame 28 punktų taikos plano projekte reikalaujama, kad Ukraina padarytų teritorinių ir saugumo nuolaidų Maskvai: be kita ko, atsisakytų planų stoti į NATO ir sumažintų savo kariuomenę iki 600 tūkst. karių. Rusija pagal jį įsipareigotų nesiveržti į kaimynines šalis, būtų vėl priimta į Didžiojo aštuoneto grupę, būtų panaikintos jai įvestos sankcijos. 

