  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Buvęs EP narys Jungtinėje Karalystėje nuteistas už prorusiškas kalbas ir kyšius

2025-11-21 16:28 / šaltinis: ELTA
2025-11-21 16:28

Buvęs Europos Parlamento (EP) narys ir partijos „Reform UK“ Velso skyriaus vadovas Nathanas Gillas penktadienį Jungtinės Karalystės teisme buvo nuteistas 10 metų ir 6 mėnesių laisvės atėmimo bausme už tai, kad sakė EP prorusiškas kalbas gaudamas už tai kyšius.

Europos Parlamentas (nuotr. SCANPIX)

1

Rugsėjo mėnesį Londono Old Bailey baudžiamajame teisme N. Gillas pripažino kaltę dėl to, kad priėmė tūkstančius eurų vertės kyšius iš prorusiško Ukrainos politikos veikėjo ir jo nurodymu skaitė paruoštas kalbas bei dalyvavo televizijos laidose.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jose buvo sėjamos abejonės dėl demokratijos Ukrainoje ir kritikuojamas prezidentas Volodymyras Zelenskis.

„Jūs piktnaudžiavote savo įtakinga padėtimi ir pasitikėjimu“, – sakė teisėja Bobbie Cheema-Grubb, skirdama bausmę ir pridurdama, kad N. Gillo elgesys „iš esmės pakenkė viršvalstybinio teisėkūros organo patikimumui“.

„Jūs priėmėte mokėjimus iš užsienio piliečių, jų nurodymu darėte pareiškimus svarbiais tarptautiniais klausimais, naudojote iš anksto paruoštą medžiagą, pateikdamas ją kaip savo, ir organizavote kitų EP narių dalyvavimą“, – sakė teisėja.

N. Gillas buvo EP narys nuo 2014 iki 2020 m. kaip euroskeptiškos UKIP partijos atstovas, įskaitant laikotarpį, kai jai vadovavo dabartinis „Reform UK“ lyderis Nigelas Farage‘as.

Jis taip pat buvo „Reform UK“ Velso skyriaus vadovas 2021 m. nuo kovo iki gegužės ir trumpai, 2016-2017 m., buvo Velso parlamento (the Senedd) narys.

Jis pripažino kaltę dėl aštuonių kaltinimų kyšių ėmimu tarp 2018 m. gruodžio ir 2019 m. liepos iš Ukrainos politikos veikėjo Olego Vološyno, kuriam vėliau JAV įvedė sankcijas, o Ukraina apkaltino išdavyste.

Policija sulaikė N. Gillą ir konfiskavo jo telefoną 2021 m. rugsėjį, kai šis vyko į Rusiją dalyvauti mokslinėje konferencijoje.

Jie rado „WhatsApp“ susirašinėjimą su O. Vološynu, prasidėjusį 2018 m. rugsėjį, kur N. Gillas, be kita ko, sutiko užmegzti kontaktus EP ir bandyti į savo pusę palenkti „kelis EP narius“.

N. Farage‘as, kurio partija „Reform UK“ pirmauja ne vienoje JK nuomonių apklausoje, sakė nežinojęs apie savo buvusio kolegos klaidas. N. Gillas nebėra „Reform UK“ narys.

Vis dėlto ši byla gali tapti galvos skausmu N. Farage‘ui, kuris yra kritikuojamas už pernelyg švelnią poziciją Rusijos prezidento Vladimiro Putino atžvilgiu.

N. Farage‘as taip pat tikisi, kad „Reform UK“ perims valdžią Velso parlamente per kitų metų gegužę vyksiančius vietos rinkimus.

Vienintelė šios kraštutinių dešiniųjų, prieš imigraciją nusiteikusios partijos narė decentralizuotame Velso parlamente Laura Anne Jones trečiadienį buvo suspenduota dviem savaitėms už rasistinio pobūdžio pasisakymą.

