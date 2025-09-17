Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Į Ukrainą atvykusi EP pirmininkė Roberta Metsola surengs derybas su prezidentu Volodymyru Zelenskiu

2025-09-17 14:11 / šaltinis: BNS
2025-09-17 14:11

Europos Parlamento (EP) pirmininkė Roberta Metsola trečiadienį atvyko į Kyjivą, kur surengs derybas su aukšto rango Ukrainos pareigūnais, įskaitant prezidentą Volodymyrą Zelenskį.

Roberta Metsola (nuotr. SCANPIX)

Europos Parlamento (EP) pirmininkė Roberta Metsola trečiadienį atvyko į Kyjivą, kur surengs derybas su aukšto rango Ukrainos pareigūnais, įskaitant prezidentą Volodymyrą Zelenskį.

0

Apie tai pranešė portalas „The Kyiv Independent“.

Portalo teigimu, R. Metsola su pareigūnais aptars Ukrainos pastangas stojant į Europos Sąjungą (ES), sankcijas Rusijai ir kitus aktualius klausimus.

R. Metsolą, kuri Kyjive lankosi jau ketvirtą kartą nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios 2022 metais, pasitiko Ukrainos Aukščiausiosios Rados pirmininkas Ruslanas Stefančukas.

„Praėjus 1 300 dienų nuo agresijos pradžios, esu Ukrainoje su stipria (Europos Parlamento) palaikymo žinute“, – socialiniame tinkle „X“ nurodė R. Metsola. 

Leidinys „Euractiv“ paskelbė, kad EP pirmininkė vizito metu surengs derybas su V. Zelenskiu, ministre pirmininke Julija Svyrydenko ir R. Stefančuku. 

Savo vizito metu R. Metsola taip pat pagerbė žuvusius Ukrainos karius prie Žuvusiųjų sienos ir pasakė kalbą Aukščiausiojoje Radoje, kurioje paskelbė apie nuolatinės EP atstovybės Kyjive atidarymą.

„Mūsų pozicija yra aiški. Taika turi būti nuolatinė, ji turi būti grindžiama teisingumu ir orumu“, – sakė EP pirmininkė. 

R. Metsola lankosi Ukrainoje tuo metu, kai Kyjivas ragina Vakarus imtis ryžtingesnių veiksmų spaudžiant Rusiją pradėti taikos derybas, pirmiausia griežtinant sankcijas Maskvai.

