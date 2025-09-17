Ukraina: po „Zapad-2025“ Rusijos pajėgos ruošiasi palikti Baltarusiją, bet stebime situaciją

„Šiuo metu matome, kaip Rusijos pajėgos traukiasi iš Baltarusijos teritorijos, baigus aktyviąją fazę jos ruošiasi išvykti į Rusijos teritoriją. Tikimės, kad jie vyks būtent ta kryptimi ir nebus sukurta jokių kitų aplinkybių, kurios keltų grėsmę mūsų šaliai“, – sako A. Demčenko.
Jo teigimu, šiais metais Rusijos pajėgų, dalyvavusių pratybose Baltarusijoje, buvo nedidelis.
„Palyginimui: 2023 m. Rusija Baltarusijos teritorijoje laikė apie 12 tūkst. savo karių – įvairius dalinius, įvairią techniką, kurie ten dalyvavo mokymuose ir rengėsi. Tuo metu Baltarusija suteikė savo poligonus Rusijos dalinių rengimui. Šių metų aktyviosios bendrų pratybų fazės metu jų skaičius buvo žymiai mažesnis“, – sako jis.
Ukrainos žvalgybos padaliniai, Gynybos ministerija ir Valstybinė sienos apsaugos tarnyba toliau stebi, kaip vystosi situacija Baltarusijos teritorijoje po šių pratybų pabaigos, įskaitant Rusijos kariuomenės judėjimą.
„Nes ši kryptis ir toliau liks grėsminga, kol Baltarusija nenustos remti teroristinės šalies“, – pažymi A. Demčenko.
Pasak jo, aktyvios pratybų fazės, kuri truko nuo rugsėjo 12 iki 16 d., metu Ukrainos sienos kryptimi nebuvo pastebėta jokios veiklos iš Baltarusijos pusės, taip pat jokių neįprastų situacijų tiesiogiai prie sienos.
„Pratybų vietos Baltarusijos teritorijoje buvo gana giliai šios šalies teritorijoje. Buvo tikimasi ir mes buvome pasirengę įvairioms situacijoms, įskaitant galimas provokacijas mūsų sienos link arba informacinį poveikį. Tačiau kalbant konkrečiai apie sieną su Ukraina, iš Baltarusijos teritorijos nebuvo pastebėta jokių ypatumų, kurie keltų grėsmę mūsų šaliai“, – sako A. Demečnko.
