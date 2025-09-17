Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Įvertino naujausius Lukašenkos žodžius apie Lietuvą ir Lenkiją: „Bandymas nukreipti dėmesį“

2025-09-17 11:27
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-17 11:27

Baltarusijos autoritarinis lyderis Aliaksandras Lukašenka toliau retoriškai atsiriboja nuo Rusijos dronų atakos prieš Lenkiją, sako JAV Karo studijų institutas (ISW).

Bulvių mylėtojas Lukašenka – ant dietos: „Vakar nusidėjau – suvalgiau“ (nuotr. SCANPIX)
10

Baltarusijos autoritarinis lyderis Aliaksandras Lukašenka toliau retoriškai atsiriboja nuo Rusijos dronų atakos prieš Lenkiją, sako JAV Karo studijų institutas (ISW).

1

Anot analitikų, A. Lukašenka bando nutylėti faktą, kad Baltarusija de facto yra Rusijos karo prieš Ukrainą sąjungininkė.

Įvertino Lukašenkos žodžius

A. Lukašenka yra ištikimas Rusijos režimo lyderio Vladimiro Putino bendražygis. Baltarusijos teritorija buvo ne kartą naudota Ukrainai įvairiomis priemonėmis atakuoti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Bent 19 dronų Lenkiją atakavo praėjusią savaitę. A. Lukašenka rugsėjo 15 d. pareiškė, kad Baltarusija nedalyvavo jokioje dronų atakoje nei prieš Lenkiją, nei prieš Lietuvą.

A. Lukašenka aiškino, kad Baltarusijos pajėgos numušė į Lenkiją skridusius dronus ir sunaikinti dronus panaudojo „didžiulius“ išteklius. Jis taip pat sakė, kad Baltarusija informavo Lenkijos valdžios institucijas apie dronus, kurių Baltarusijos pajėgos nesugebėjo numušti.

Rusų dronai Lenkijos teritorijoje
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Rusų dronai Lenkijos teritorijoje

A. Lukašenka apkaltino Lenkiją „nesąžiningais žaidimais“ ir teigė, kad Lenkija aiškiai turi neapibrėžtus planus, kuriuos Baltarusija turi „išnarplioti“ ir „atsispirti“.

„Lukašenkos pareiškimai greičiausiai yra bandymas nukreipti dėmesį nuo to, kaip Baltarusija bendradarbiauja su Rusija ir padeda Rusijai karo veiksmuose, įskaitant Rusijos ir Baltarusijos karines pratybas „Zapad-2025“, Baltarusijos pastangas padėti Rusijai išvengti sankcijų ir paramą Rusijos pajėgų formavimui“, – pastebi analitikai.

