Lukašenka netikėtai pareiškė: iš Lenkijos ir Lietuvos taip pat dronai skrenda, bet mes nekaukiame

„Viskas, kas šiandien skrenda į Lenkiją, Lietuvą – mes neturime su tuo nieko bendra. Ir jei mes taip, kaip jie kaukia, kauktume po kiekvieno dronų skrydžio į mūsų teritoriją iš Ukrainos, Rusijos, per Lenkiją, Lietuvą... Mes to niekada nedarėme. Mes ramiai reaguojame atitinkamomis priemonėmis“, – pareiškė jis.
„Jei jie ėmė rėkti po to, kai mes numušėme pusę dronų, nežinodami, kam jie priklauso, kokie jie... Numušėme ir viskas. Keletą vienetų mums nepavyko numušti. Mes išleidome milžiniškas lėšas, kad sunaikintume šiuos dronus, kurie skrido ne į mus, o į Lenkiją. Ir jiems pranešėme, kiek ir kur skrenda dronai. Mes taip pat nežinojome, kam jie priklauso: „Dirbkite!“ – pareiškė A. Lukašenka.
A. Lukašenka yra ištikimas Vladimiro Putino bendražygis. Baltarusijos teritorija ne kartą naudota Ukrainai atakuoti.
Dronai Lietuvoje ir Lenkijoje
Lenkiją praėjusią savaitę atlaikė rusų dronų ataką. Manoma, kad dronų buvo bent 19. Keletą iš jų kitų NATO pajėgų padedamos numušė Lenkijos karinės oro pajėgos.
Pasak Vakarų politikų, buvo požymių, kad šis oro erdvės pažeidimas nebuvo atsitiktinis. Lieka neaišku, ar nepilotuojamieji orlaiviai buvo užprogramuoti smogti į taikinius NATO teritorijoje, ar tai buvo tik provokacija arba NATO oro gynybos sistemos išbandymas.
Praėjusią savaitę „Bild“ paskelbė, kad trečiadienio rytą Lietuvos oro erdvę pažeidė du skraidantys objektai.
Anksčiau, liepos 10 d. į Lietuvos teritoriją iš Baltarusijos įskrido Rusijos naudojamas bepilotis orlaivis „Gerbera“. Skelbta, kad objektas, Lietuvos išbuvęs maždaug tris minutes, nukrito pats netoli uždaryto Šumsko pasienio kontrolės punkto.
Iš pradžių pareigūnai įtarė, kad oro erdvę kirto dronas „Shahed“, kuriuos Rusija naudoja kare prieš Ukrainą, bet vėliau pasieniečiai pranešė, jog fiksavo iš Baltarusijos įskridusią ir ant žemės krentančią į savadarbį lėktuvėlį panašią skraidyklę.
Liepos 28 d. į Lietuvos teritoriją iš Baltarusijos įskirdo dar vienas dronas. Gyventojai droną išgirdo dar apie 5 val. ryto. Lietuvos kariuomenės teigimu, labiausiai tikėtina versija – Ukrainos gynybos dezorientuotas orlaivis.
