  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Pasaulinė technologijų įmonė Lietuvoje įdarbins dar 200 specialistų

2025-09-16 12:06 / šaltinis: BNS
2025-09-16 12:06

Visame pasaulyje veikianti technologijų ir paslaugų bendrovė „Concentrix Corporation“ per artimiausius kelerius metus Lietuvoje ketina įdarbinti dar 200 darbuotojų, kurie aptarnaus Šiaurės šalių, Vokietijos ir Lenkijos rinkas, pranešė „Investuok Lietuvoje“

Pasaulinė technologijų įmonė „Concentrix" Lietuvoje įdarbins dar 200 specialistų

Visame pasaulyje veikianti technologijų ir paslaugų bendrovė „Concentrix Corporation“ per artimiausius kelerius metus Lietuvoje ketina įdarbinti dar 200 darbuotojų, kurie aptarnaus Šiaurės šalių, Vokietijos ir Lenkijos rinkas, pranešė „Investuok Lietuvoje“

0

„Concentrix“ vadovas Baltijos šalims ir Suomijai Janis Misanas sako, kad plėtrą Lietuvoje nulėmė gera daugiakalbių specialistų pasiūla, bendrovės patirtis Lietuvos rinkoje.

„Šalis turi viską, ko reikia norint efektyviai aptarnauti klientus Europoje, – ir talentus, ir infrastruktūrą“, – pranešime sakė J. Misanas. 

„Investuok Lietuvoje“ generalinis direktorius Elijus Čivilis pranešime teigė, jog „Concentrix“ sprendimas rodo „mūsų verslo paslaugų sektoriaus brandą ir pajėgumą“. 

„Concentrix“ Lietuvoje veikia nuo 2023-ųjų, kai susijungė su tarptautine konsultacijų ir užsakomųjų paslaugų bendrove „Webhelp“ bei perėmė jos padalinį.

„Investuok Lietuvoje“ duomenimis, dabar įmonėje nuotoliu dirba 35 žmonės. 

„Concentrix“ teikia vartotojo patirties (CX) paslaugas technologijų, finansų, sveikatos priežiūros ir mažmeninės prekybos bendrovėms. Įmonė turi 450 tūkst. darbuotojų 75 šalyse, aptarnauja apie 2 tūkst. klientų.

