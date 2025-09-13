Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Rusijos išpuolis Lenkijoje. Lenkija ir jos sąjungininkai po dronų įsiveržimo įspėja Maskvą

2025-09-13 08:49 / šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt
2025-09-13 08:49

Lenkija ir maždaug 40 jos sąjungininkių penktadienį pasmerkė rusų dronų įsibrovimą į Lenkijos oro erdvę ir paragino Maskvą vengti tolesnių provokacijų.

Lenkija ir jos sąjungininkai po dronų įsiveržimo įspėja Maskvą (nuotr. SCANPIX)
10

REKLAMA

7

Rusų dronai Lenkijos teritorijoje
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Rusų dronai Lenkijos teritorijoje

TIESIOGIAI
Atnaujinti
s.
Rusijos išpuolis Lenkijoje
Svarbiausios naujienos
08:48

Lenkija ir jos sąjungininkai po dronų įsiveržimo įspėja Maskvą

Lenkija ir maždaug 40 jos sąjungininkių penktadienį pasmerkė rusų dronų įsibrovimą į Lenkijos oro erdvę ir paragino Maskvą vengti tolesnių provokacijų.

„Esame čia, kad išreikštume savo rimtą susirūpinimą ir atkreiptume tarptautinės bendrijos dėmesį į dar vieną Rusijos Federacijos įvykdytą baisų tarptautinės teisės ir Jungtinių Tautų (JT) chartijos pažeidimą“, – reporteriams prieš Varšuvos sušauktą skubų JT Saugumo Tarybos posėdį sakė lenkų užsienio reikalų viceministras Marcinas Bosackis.

„Rusijos beatodairiški veiksmai yra ne tik tarptautinės teisės pažeidimas, bet ir destabilizuojama eskalacija, visą regioną prie konflikto priartinanti labiau nei bet kada pastaraisiais metais“, – sakė jis, skaitydamas maždaug 40 šalių pasirašytą dokumentą.

Tarp pasirašiusiųjų yra 26 kitos Europos Sąjungos (ES) šalys, Ukraina, Jungtinės Valstijos, Japonija, Kanada.

„Pasinaudodami šia proga pakartojame savo raginimą Rusijos Federacijai tuojau pat nutraukti savo agresijos karą prieš Ukrainą, atsisakyti bet kokių tolesnių provokacijų ir gerbti savo įsipareigojimus pagal JT chartiją, – kalbėjo M. Bosackis. – Eskalacija negali nuvesti prie taikos.“

Lenkų ministras pirmininkas Donaldas Tuskas  įspėjo, kad situacija artėja prie atviro konflikto.

Lenkija skelbė, kad per trečiadienio naktį buvo nustatyta 19 šalies oro erdvės pažeidimų ir buvo numušti trys dronai, Varšuvai ir jos NATO sąjungininkėms pakėlus naikintuvus. 

Rusijos gynybos ministerija pareiškė, kad per naktinę dronų ataką prieš Ukrainą ji nesitaikė į Lenkiją. 

