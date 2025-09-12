„Bloomberg“: aiškėja, kokias priemones prieš Rusiją siūlys Trumpas

Šių veiksmų ketinama imtis siekiant įtikinti Vladimirą Putiną baigti karą Ukrainoje.
Vardija, kokių priemonių planuoja imtis Trumpas
JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį pareiškė, kad jo kantrybė Putino atžvilgiu „greitai baigiasi“, ir pagrasino naujomis ekonominėmis sankcijomis.
„Sankcijos bankams, susijusios su nafta ir tarifais, bus labai griežtos“, – sakė jis interviu „Fox News“.
Anot minėto leidinio, JAV taip pat pareikalaus G-7 šalių sukurti teisinį būdą, kaip konfiskuoti įšaldytus Rusijos valstybės turtus, ir apsvarstyti galimybę konfiskuoti arba panaudoti šių turtų vertę Ukrainos gynybos finansavimui. Didžioji dalis iš maždaug 300 mlrd. JAV dolerių vertės Maskvos įšaldytų turtų yra Europoje.
Atskirai aukšti JAV pareigūnai su Europos kolegomis aptarė idėją palaipsniui konfiskuoti šiuos įšaldytus Rusijos turtus, siekiant padidinti spaudimą Maskvai pradėti derybas. Iš turto gaunamas pelnas šiuo metu naudojamas paskoloms Ukrainai teikti.
Kanada, kuri pirmininkauja G-7, penktadienį sušaukė grupės finansų ministrų susitikimą, kad „aptartų tolesnes priemones, skirtas padidinti spaudimą Rusijai ir apriboti jos karo mašiną“.
JAV pasiūlyme raginama taikyti 50–100 proc. antrinius muitus Kinijai ir Indijai, taip pat ribojančias prekybos priemones tiek importui, tiek eksportui, siekiant sustabdyti Rusijos energijos srautą ir užkirsti kelią dvejopo naudojimo technologijų perdavimui Rusijai.
Pasiūlymas kelia iššūkį, nes kelios ES šalys, įskaitant Vengriją, blokavo griežtesnes sankcijas, nukreiptas prieš Rusijos energetikos sektorių. Tokios priemonės reikalautų visų valstybių narių pritarimo.
D. Trumpas Europos pareigūnams pareiškė, kad yra pasirengęs įvesti naujus tarifus Indijai ir Kinijai, bet tik tuo atveju, jei tai padarys ir Europos šalys.
