TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

„Bloomberg“: aiškėja, kokias priemones prieš Rusiją siūlys Trumpas

2025-09-12 21:26
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-12 21:26

Trumpui nepavyko tapti „taikos prezidentu“ Ukrainoje – „The Wall Street Journal“ (nuotr. SCANPIX)
36

JAV ragins savo sąjungininkus Didžiojo septyneto grupėje įvesti iki 100 proc. siekiančius muitus Kinijai ir Indijai už jų perkamas Rusijos naftos atsargas, skelbia „Bloomberg“.

11

Šių veiksmų ketinama imtis siekiant įtikinti Vladimirą Putiną baigti karą Ukrainoje.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis
(36 nuotr.)
(36 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis

Vardija, kokių priemonių planuoja imtis Trumpas

JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį pareiškė, kad jo kantrybė Putino atžvilgiu „greitai baigiasi“, ir pagrasino naujomis ekonominėmis sankcijomis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Sankcijos bankams, susijusios su nafta ir tarifais, bus labai griežtos“, – sakė jis interviu „Fox News“.

Anot minėto leidinio, JAV taip pat pareikalaus G-7 šalių sukurti teisinį būdą, kaip konfiskuoti įšaldytus Rusijos valstybės turtus, ir apsvarstyti galimybę konfiskuoti arba panaudoti šių turtų vertę Ukrainos gynybos finansavimui. Didžioji dalis iš maždaug 300 mlrd. JAV dolerių vertės Maskvos įšaldytų turtų yra Europoje.

Atskirai aukšti JAV pareigūnai su Europos kolegomis aptarė idėją palaipsniui konfiskuoti šiuos įšaldytus Rusijos turtus, siekiant padidinti spaudimą Maskvai pradėti derybas. Iš turto gaunamas pelnas šiuo metu naudojamas paskoloms Ukrainai teikti.

Kanada, kuri pirmininkauja G-7, penktadienį sušaukė grupės finansų ministrų susitikimą, kad „aptartų tolesnes priemones, skirtas padidinti spaudimą Rusijai ir apriboti jos karo mašiną“.

JAV pasiūlyme raginama taikyti 50–100 proc. antrinius muitus Kinijai ir Indijai, taip pat ribojančias prekybos priemones tiek importui, tiek eksportui, siekiant sustabdyti Rusijos energijos srautą ir užkirsti kelią dvejopo naudojimo technologijų perdavimui Rusijai.

Pasiūlymas kelia iššūkį, nes kelios ES šalys, įskaitant Vengriją, blokavo griežtesnes sankcijas, nukreiptas prieš Rusijos energetikos sektorių. Tokios priemonės reikalautų visų valstybių narių pritarimo.

D. Trumpas Europos pareigūnams pareiškė, kad yra pasirengęs įvesti naujus tarifus Indijai ir Kinijai, bet tik tuo atveju, jei tai padarys ir Europos šalys.

Ne bloomberg
Ne bloomberg
2025-09-12 21:41
Trumpas nieko nesiūlys
Atsakyti
ha
ha
2025-09-12 21:52
pasiulys palaukt 2-3 savaites
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (11)
