Prasidėjus „Zapad“ pratyboms, spėjami galimi rusų ėjimai: vienas jų jiems baigtųsi itin liūdnai

Prieš kelias savaites mūsų kariuomenė pradėjo blokuoti nenaudojamus kelius, vedančius į Baltarusiją ir Rusiją. Tokių kelių iš viso 20. Dėl uždarytų pasienio punktų jie nenaudojami, nors jeigu rusai sugalvotų įsiveržti į Lietuvą, jie būtų svarbūs jų judėjimui.
Panašiai elgiasi ir lenkai. Jie šiomis dienomis apskritai uždarė visą sieną su Baltarusija. Nors baltarusiai pyksta, nes jie netenka galimybės sausuma įvažiuoti į Lenkiją, bet lenkams jų saugumas svarbiau nei baltarusių noras pakeliauti po Europą.
Lenkai vidurnaktį užsidarė, o šiandien rusai jau platina pratybų vaizdus. Tai pratybos, kurių metų rusai su baltarusiais treniruojasi kariauti prieš vakarus. Jos vyksta tiek sausumoje, tiek ore, tiek ir jūroje.
Ir nors prieš ketverius metus šios pratybos baigėsi invazija į Ukrainą, šiemet rusai akivaizdžiai neturi atitinkamų pajėgumų.
„Šiuo metu skaičiuojame, kad Kaliningrado srityje – apie 4 tūkstančiai ir Baltarusijoje apie 8 tūkstančiai. Kadangi tai yra strateginio lygmens „Zapad“ pratybos iš viso, manome, kad dalyvaus apie 30 tūkstančių ir šiuo metu nefiksuojame jokių pakitimų“, – aiškino Kariuomenės Strateginės komunikacijos departamento vadovas Liutauras Bagočiūnas.
„Rusai neturi jokių rezervų, viskas yra Ukrainoje, ten sukaustytos didžiulės pajėgos, visi rezervai. Jie neturi rezervų Ukrainai, permetinėja pajėgas iš vieno fronto, į kitą, norėdami sustiprinti vieną, ar kitą fronto ruožą“, – sakė buvęs kariuomenės vadas Jonas Vytautas Žukas.
Jeigu Vladimiras Putinas galvotų apie rimtą Vakarų puolimą, jam reikėtų sutelkti kur kas daugiau karių, o tokį judėjimą tikrai fiksuotų NATO žvalgyba. Maža to, kuomet buvo ruošiamasi pulti Ukrainą, vakarai aiškiai matė, kad rusai telkia lauko ligonines, kraujo atsargas, net ir tuos pačius lavonmaišius.
„Šį kartą nefiksuojame jokių šitų dalykų, nes, kaip minėjau, jie labai labai patys apriboti, tų lavonmaišių jiems reikia Ukrainoje daugiau negu pratybose“, – sakė L. Bagočiūnas.
Nors lavonmaišiai rusams reikalingi Ukrainoje, bet mūsų kariai atsipalaiduoti negali. Sako, gali būti, kad pasitaikys kokių nors provokacijų. Galbūt bus pasiųsti nelegalūs migrantai prie sienos, o gal ir vėl įskris koks nors dronas.
Bet jeigu rusai sugalvotų kokią nors kvailystę, bandant patikrinti Vakarus ir NATO, kuo tai baigtųsi, mūsų kariai apibūdina trumpai ir aiškiai.
„Aš sakyčiau tai būtų savižudybės misija“, – tvirtino L. Bagočiūnas.
