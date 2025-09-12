Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rusija teigia, kad Ukraina paleido droną į Smolensko atominę elektrinę

2025-09-12 16:10 / šaltinis: ELTA
2025-09-12 16:10

Rusija penktadienį apkaltino Ukrainą, kad ši paleido bepilotį orlaivį į atominę elektrinę, kartu Maskva pareiškė numušusi daugiau kaip 200 Ukrainos dronų per vieną didžiausių Kyjivo naktinių atakų.

Sprogimai Rusijoje: dronai smogė naftos perdirbimo gamyklai (nuotr. Telegram)

Rusija penktadienį apkaltino Ukrainą, kad ši paleido bepilotį orlaivį į atominę elektrinę, kartu Maskva pareiškė numušusi daugiau kaip 200 Ukrainos dronų per vieną didžiausių Kyjivo naktinių atakų.

Ukraina jau daug mėnesių rengia atsakomuosius dronų smūgius prieš Rusijos energetikos objektus, vadindama juos teisingu atsaku į pačios Maskvos vykdomus jos miestų ir elektros tinklų apšaudymus.

Rusijos branduolinės energetikos agentūra „Rosatom“ pranešė, kad vienas iš jų buvo nukreiptas į Smolensko atominę elektrinę, esančią maždaug už 300 km į vakarus nuo Maskvos.

Oro gynyba „neutralizavo Ukrainos kovinį droną netoli Smolensko atominės elektrinės trečiojo bloko“ apie 4.00 val. ryto, sakoma jos pranešime.

Nuolaužos išdaužė keletą langų, tačiau didesnių nuostolių nepadarė ir nieko nesužeidė. Jėgainė tebeveikia, o radiacijos lygis nepasikeitė, pridūrė „Rosatom“.

Ukraina ir Rusija viso karo metu kaltino viena kitą besitaikant į branduolinius objektus, dėl to Tarptautinė atominės energijos agentūra(TATENA) skelbė perspėjimus ir susirūpinimo žinutes.

Rusijos kariuomenė pirmąją savo invazijos dieną 2022 m. vasarį užėmė neveikiančią Černobylio atominę elektrinę, o po mėnesio iš ten pasitraukė.

Maskva taip pat užgrobė – ir iki šiol tebelaiko užėmusi – Zaporižios AE pietų Ukrainoje, didžiausią branduolinį objektą Europoje.

Rusijos gynybos ministerija anksčiau pranešė, kad praėjusią naktį buvo numuštas 221 Ukrainos bepilotis orlaivis.

Ukrainos karinės oro pajėgos teigė, kad Rusija per savo naktinę ataką paleido 40 dronų – žymiai mažiau nei įprastai.

Leningrado srities gubernatorius Aleksandras Drozdenka sakė, kad Baltijos jūros Primorsko uoste kilo gaisras laive, tačiau gaisras buvo suvaldytas ir naftos išsiliejimo pavojaus nėra.

Primorskas yra pagrindinis Rusijos naftos uostas Suomijos įlankoje, vamzdynais sujungtas su naftos gavybos regionais Rusijos europinės dalies šiaurėje ir Sibire.

Pasak „Ukrinform“, tuo tarpu „Rosaviacija“ paskelbė apie Pskovo, Ivanovo ir Jaroslavlio oro uostų uždarymą, taip pat patvirtino, kad uždarytas Pulkovo oro uostas Sankt Peterburge.

Pasak „Mediazonos“, ketvirtadienį vėlai vakare Smolensko srities gyventojai vaizdo įraše užfiksavo gaisrą „Lukoil“ naftos bazėje Kardymovo kaime. Tačiau atakos srities gubernatorius Vasilijus Anochinas pranešė, kad aukų ir žalos infrastruktūrai nebuvo.

