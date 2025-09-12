Kalendorius
Rugsėjo 12 d., penktadienis
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Vokietija išsikvietė Rusijos ambasadorių dėl į Lenkijos oro erdvę įskridusių bepiločių orlaivių

2025-09-12 15:25 / šaltinis: ELTA
2025-09-12 15:25

Vokietijos vyriausybė penktadienį išsikvietė Rusijos ambasadorių, kad pareikštų nepasitenkinimą dėl bepiločių orlaivių įsiveržimo į Lenkijos oro erdvę, kurį Berlynas laiko sąmoninga Maskvos provokacija.

Rusijos oro erdvę sudrebino Ukrainos dronai: oro uostai turėjo apriboti veiklą (nuotr. SCANPIX)

Vokietijos vyriausybė penktadienį išsikvietė Rusijos ambasadorių, kad pareikštų nepasitenkinimą dėl bepiločių orlaivių įsiveržimo į Lenkijos oro erdvę, kurį Berlynas laiko sąmoninga Maskvos provokacija.

0

Užsienio reikalų ministerija platformoje „X“ parašė, kad Rusijos prezidento Vladimiro Putino veiksmai yra „pavojingi“ ir „nepriimtini“.

„NATO vieningai gins mūsų Aljanso teritoriją ir saugumą“, – pabrėžė ministerija.

Prancūzija ir Nyderlandai taip pat išsikvietė Rusijos pasiuntinius, kai Lenkijos oro erdvę vėlai antradienį ir anksti trečiadienį per atakas prieš kaimyninę Ukrainą pažeidė 19 Rusijos bepiločių orlaivių. Kilus grėsmei, Lenkijos oro pajėgos ir NATO sąjungininkai suskubo šiuos bepiločius numušti. Tai buvo pirmas kartas, kai Rusijos bepiločiai orlaiviai buvo numušti virš NATO teritorijos.

Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas pareiškė nemanantis, kad oro erdvė buvo pažeista atsitiktinai. F. Merzas trečiadienį nurodė, kad pritaria Lenkijos ministro pirmininko Donaldo Tusko vertinimui, jog „Rusijos vyriausybės teiginys, kad tai buvo sutapimas ar, taip sakant, neapsižiūrėjimas, nėra patikimas“.

