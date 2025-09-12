Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Sakartvelas: sulaikyti ukrainiečiai sprogmenis gabeno į Rusiją

2025-09-12 20:23 / šaltinis: BNS
2025-09-12 20:23

Sakartvelas penktadienį pranešė, kad sprogmenys, kuriuos kontrabanda gabeno du Ukrainos piliečiai, buvo vežami į Rusiją ir skirti sabotažo išpuoliui rengti. 

Sakartvelas (nuotr. SCANPIX)

Sakartvelas penktadienį pranešė, kad sprogmenys, kuriuos kontrabanda gabeno du Ukrainos piliečiai, buvo vežami į Rusiją ir skirti sabotažo išpuoliui rengti. 

0

Pareigūnai ketvirtadienį sulaikė du Ukrainos piliečius, įtariamus galingų sprogmenų kontrabanda į šalį iš kaimyninės Turkijos.

Sakartvelo valstybės saugumo agentūra pranešė, kad vieną iš sulaikytųjų užverbavo Ukrainos saugumo tarnyba (SBU) ir kad sprogstamasis įtaisas „turėjo būti pristatytas į Rusijos Federaciją“.

Pasak agentūros, jis turėjo būti nugabentas į gyvenamąjį namą Tbilisyje.

Nuo Maskvos invazijos 2022-ųjų vasarį Ukraina ir Rusija kaltina viena kitą sabotažo aktų toli už fronto linijų vykdymu. 

Sakartvelas, kandidatas į NATO ir Europos Sąjungą (ES), susilaikė nuo karinės paramos Ukrainai ir sankcijų Maskvai dėl jos invazijos.

Kritikai kaltina valdančiąją partiją „Sakartvelo svajonė“ artėjimu link Maskvos, nepaisant šioje Juodosios jūros šalyje tvyrančių stiprių antirusiškų nuotaikų. 

Buvusi sovietinė respublika 2008 trumpai kariavo su Rusija dėl dėl Pietų Osetijos ir kito atsiskyrusio jos regiono Abchazijos.

