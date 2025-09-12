Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

JK paskelbė įvedanti naujas sankcijas Rusijai

2025-09-12 17:31 / šaltinis: ELTA
2025-09-12 17:31

Jungtinės Karalystės užsienio reikalų sekretorė Yvette Cooper, penktadienį viešėdama Kyjive ir pirmą kartą naujose pareigose išvykusi vizito į užsienį, paskelbė apie sankcijas Rusijai.

Rusų ataka Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)

Jungtinės Karalystės užsienio reikalų sekretorė Yvette Cooper, penktadienį viešėdama Kyjive ir pirmą kartą naujose pareigose išvykusi vizito į užsienį, paskelbė apie sankcijas Rusijai.

0

100 naujų sankcijų įvestos Maskvos kariniam ir energetikos sektoriams, pranešė JK užsienio reikalų ministerija.

Y. Cooper penktadienio rytą atvyko į Kyjivą, kur miesto geležinkelio stotyje ją pasitiko Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kelionė surengta po to, kai šią savaitę Lenkija ir NATO numušė Rusijos dronus, pažeidusius Lenkijos oro erdvę per atakas prieš Ukrainą, ja siekiama parodyti, kad JK tvirtai remia karo draskomą šalį.

Paskelbdama apie naujas sankcijas, Y. Cooper sakė: „JK neliks abejinga, (Rusijos lyderiui Vladimirui) Putinui tęsiant barbarišką invaziją į Ukrainą. Jo visiškas suvereniteto nepaisymas buvo pademonstruotas šią savaitę, kai jis beatodairiškai pasiuntė dronus į NATO oro erdvę.“

„Labai svarbu imtis tarptautinių veiksmų siekiant padidinti ekonominį spaudimą Rusijai ir nutraukti svarbiausius pinigų srautus, kurių jam labai reikia šiam neteisėtam karui finansuoti“, – sakė sekretorė.

Tarp bendrovių, kurioms skelbiamos sankcijos, yra ir įmonės, tiekiančios Rusijai elektroniką, chemikalus bei sprogmenis, naudojamus raketoms ir kitiems ginklams gaminti.

Sankcijos taip pat įvedamos 70-čiai laivų, dalyvaujančių V. Putino „šešėlinio laivyno“ veikloje, atsakingų už neteisėtą krovinių gabenimą nuo karo Ukrainoje pradžios.

Užsienio reikalų ministerija pareiškė, kad V. Putinas trukdo JAV taikos pastangoms, nes pastarosiomis savaitėmis surengė didžiausią karo prieš Ukrainą oro ataką – per vieną naktį į šalį buvo paleista daugiau kaip 800 raketų ir bepiločių orlaivių.

Sekmadienį Maskva surengė didžiausią oro ataką prieš Ukrainą nuo karo pradžios – per ją pirmą kartą buvo smogta vyriausybės pastatui Kyjive.

Y. Cooper aplankys apgadintą pastatą, kuriame dirba ministrų kabinetas, taip pat gyvenamuosius namus, sugriautus per Rusijos atakas, pranešė Užsienio reikalų ministerija.

