Kalendorius
Rugsėjo 12 d., penktadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Kremlius atmeta tariamą kaimynų emocinę perkrovą dėl karinių pratybų

2025-09-12 17:05 / šaltinis: ELTA
2025-09-12 17:05

Kremlius atmetė Vakarų nuogąstavimus dėl penktadienį prasidėjusių bendrų Rusijos ir Baltarusijos karinių pratybų „Zapad 2025“.

„Zapad“ pratybos 2021 m. (nuotr. SCANPIX)

Kremlius atmetė Vakarų nuogąstavimus dėl penktadienį prasidėjusių bendrų Rusijos ir Baltarusijos karinių pratybų „Zapad 2025“.

REKLAMA
0

Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad kaimyninės šalys įprastomis aplinkybėmis tiesiog stebėtų viena kitos karines pratybas, pranešė valstybinė naujienų agentūra TASS.

„Tačiau dabar Vakarų Europa mūsų atžvilgiu laikosi priešiškos pozicijos, o tai šiose šalyse sukelia emocinę perkrovą“, – tvirtino jis. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

D. Peskovas konkrečiai paminėjo kaimyninės Lenkijos sprendimą dėl pratybų uždaryti savo sieną su Baltarusija. Kremliaus atstovas tikino, kad Rusija niekada nekėlė grėsmės kitoms šalims.

Rusijos ir Baltarusijos kaimynystėje įsikūrusios šalys, kurių gretose yra Europos Sąjungos ir NATO narių, buvo sukrėstos, kai anksčiau šią savaitę Rusijos bepiločiai orlaiviai pirmą kartą įsiveržė į Lenkijos oro erdvę.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų