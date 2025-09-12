Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad kaimyninės šalys įprastomis aplinkybėmis tiesiog stebėtų viena kitos karines pratybas, pranešė valstybinė naujienų agentūra TASS.
„Tačiau dabar Vakarų Europa mūsų atžvilgiu laikosi priešiškos pozicijos, o tai šiose šalyse sukelia emocinę perkrovą“, – tvirtino jis.
D. Peskovas konkrečiai paminėjo kaimyninės Lenkijos sprendimą dėl pratybų uždaryti savo sieną su Baltarusija. Kremliaus atstovas tikino, kad Rusija niekada nekėlė grėsmės kitoms šalims.
Rusijos ir Baltarusijos kaimynystėje įsikūrusios šalys, kurių gretose yra Europos Sąjungos ir NATO narių, buvo sukrėstos, kai anksčiau šią savaitę Rusijos bepiločiai orlaiviai pirmą kartą įsiveržė į Lenkijos oro erdvę.
