TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Europos Komisija pristatė strategiją „Pirmiausia – DI“

2025-10-08 17:21 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-08 17:21

Siekdama efektyviau konkuruoti su Jungtinėmis Valstijomis ir Kinija, Europos Komisija ketina skirti apie 1 mlrd. eurų dirbtinio intelekto (DI) naudojimo ekonomikoje plėtrai. Šios lėšos bus panaudotos tokiems projektams kaip autonominis vairavimas Europos miestuose ir DI diegimas sveikatos centruose, trečiadienį paskelbė Briuselis. Taip pat bus finansuojama speciali DI strategija, siekiant suteikti mokslininkams prieigą prie DI duomenų centrų.

Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen savo pareiškime teigė, kad DI gali padėti rasti protingesnius, greitesnius ir ekonomiškesnius sprendimus visoje ekonomikoje.

„Taikyti šį „Pirmiausia – DI“ principą skatinsime visuose pagrindiniuose sektoriuose, nuo robotikos iki sveikatos priežiūros, energetikos ir automobilių pramonės“, – pridūrė ji.

Ypač didelės pažangos Briuselis tikisi DI technologijas taikant sveikatos priežiūros srityje. Ši technologija galėtų padėti tiksliau analizuoti vaizdus, gautus iš tomografijos procedūrų, pvz., rentgeno diagnostikos, tiksliau diagnozuoti sutrikimus ir rasti veiksmingesnius gydymo būdus.

Kiti pagrindiniai sektoriai, kuriuose ES planuoja investuoti į DI: judumas, transportas ir automobilių pramonė, robotika, gamyba, inžinerija ir statybos, klimatas ir aplinka, energetika, žemės ūkis ir maistas, gynyba, saugumas ir kosmosas, elektroniniai ryšiai bei kultūros, kūrybos ir žiniasklaidos pramonė.

ES pareigūnų teigimu, vėliau galėtų būti įtraukti ir papildomi sektoriai – pavyzdžiui, finansai ar turizmas. Sprendimas teikti pirmenybę pagrindinėms sritims buvo priimtas remiantis buvusio Italijos ministro pirmininko, Europos centrinio banko vadovo Mario Draghi ataskaita.

Pasak ES pareigūnų, pagal naująją ES strategiją įmonės turėtų laikyti DI pagrindiniu problemų sprendimo būdu, tačiau ir nepamiršti su šia technologija susijusių rizikų.

Europos Komisija anksčiau susilaukė kritikos iš technologijų pramonės, esą jos pernelyg biurokratinės taisyklės slopina inovacijas. Komisija tikisi, kad naujoji DI strategija padės šią problemą spręsti.

