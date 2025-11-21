 
TV3 naujienos > Žmonės

Iš Editos Mildažytės – netikėta žinia

2025-11-21 20:40
2025-11-21 20:40

2025 m. gruodžio 8 d. 17.30 val. uostamiesčio širdyje „Pajūris“, Turgaus g. 16 įvyks Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos „Kauno atžalyno“ padalinio organizuojamas susitikimas su viena garsiausių, populiariausių ir mylimiausių Lietuvos moterų – Edita Mildažyte, kuri pristatys knygą apie savo gyvenimą „Pelynų medus“.

Editos Mildažytės knygos pristatymas (nuotr. BNS)
58

Knygoje tiršta stiprių jausmų, smagių įvykių, skaudžių išgyvenimų ir lemtingų pasirinkimų. Ir, žinoma, – kultinių TV laidų, projektų, dokumentinių filmų, visuomeninės veiklos, rašoma spaudos pranešime.

Knygoje tiršta stiprių jausmų, smagių įvykių, skaudžių išgyvenimų ir lemtingų pasirinkimų. Ir, žinoma, – kultinių TV laidų, projektų, dokumentinių filmų, visuomeninės veiklos, rašoma spaudos pranešime.

Editos Mildažytės knygos ir kvepalų pristatymo akimirkos (nuotr. Gabrieliaus Jauniškio)
FOTOGALERIJA. Editos Mildažytės knygos ir kvepalų pristatymo akimirkos (nuotr. Gabrieliaus Jauniškio)

Savo istoriją Edita Mildažytė pasakoja kaip moka tik ji – atvirai, lengvai ir išmintingai.

„Pasiūlymų parašyti kažką panašaus į „savo istoriją“ esu gavusi tikrai ne vieną sykį. Ir kaskart atsisakydavau. Dėl įvairių priežasčių.

Tačiau dabar esu tokia subrendusi, kai jau galiu ramiai žvelgti į praeities klaidas ir nuotykius, aiškiai suprasdama, kad kiekviena nesėkmė yra tik kelio į sėkmę etapas. Mano gyvenime buvo tokių gražių dalykų, kad būtų nuodėmė jų nepapasakoti. Buvo ir istorijų, prasidėjusių visai neromantiškai, bet išsivysčiusių į aukščiausią žmogiškų jausmų būseną.

Šitoje knygoje stengiausi būti sąžininga, korektiška ir... linksma. Kodėl turėtumėte ją perskaityti? Bent jau dėl to, kad įsitikintumėte – kaimyno žolė nėra žalesnė“, – sakė E. Mildažytė

Daugiau informacijos galima rasti čia.

