  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Klaipėdoje – gyventojų balsavimas dėl miesto pinigų biudžeto panaudojimo

2025-11-21 14:33 / šaltinis: ELTA
2025-11-21 14:33

Klaipėdos miesto savivaldybė pranešė, kad nuo penktadienio gyventojai gali balsuoti už klaipėdiečių pasiūlytas infrastruktūros gerinimo idėjas, kurios būtų įgyvendintos miesto biudžeto lėšomis.

Klaipėdos miestas. ELTA / Dainius Labutis

0

Skelbiama, kad šiemet iš viso uostamiesčio gyventojai pasiūlė 33 idėjas, tačiau į balsavimo etapą pateko septynios, atitikusios keliamus reikalavimus. Tarp savivaldybės išrinktų idėjų – sporto, žaidimų bei poilsio erdvių įrengimas ar atnaujinimas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip nurodo savivaldybė, iki gruodžio 21 d. balsą atiduoti gali visi Klaipėdos miesto gyventojai nuo 16 metų, o iš viso vienas asmuo gali balsuoti už tris labiausiai patikusias idėjas. 

Bendra dalyvaujamojo biudžeto projektams skirta suma šiemet siekia 200 tūkst. eurų. 

Savivaldybės teigimu, uostamiestyje jau yra įgyvendinta 10 ankstesniais metais pasiūlytų dalyvaujamojo biudžeto idėjų.

