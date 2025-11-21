Klaipėdoje – gyventojų balsavimas dėl miesto pinigų biudžeto panaudojimo

Skelbiama, kad šiemet iš viso uostamiesčio gyventojai pasiūlė 33 idėjas, tačiau į balsavimo etapą pateko septynios, atitikusios keliamus reikalavimus. Tarp savivaldybės išrinktų idėjų – sporto, žaidimų bei poilsio erdvių įrengimas ar atnaujinimas.
Kaip nurodo savivaldybė, iki gruodžio 21 d. balsą atiduoti gali visi Klaipėdos miesto gyventojai nuo 16 metų, o iš viso vienas asmuo gali balsuoti už tris labiausiai patikusias idėjas.
Bendra dalyvaujamojo biudžeto projektams skirta suma šiemet siekia 200 tūkst. eurų.
Savivaldybės teigimu, uostamiestyje jau yra įgyvendinta 10 ankstesniais metais pasiūlytų dalyvaujamojo biudžeto idėjų.