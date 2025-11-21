 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

„Penktas kėlinys“: „Žalgirio“ pralaimėjimas Madride ir „Ryto“ įgyvendintas tikslas

2025-11-21 11:48 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-21 11:48

„Penktojo kėlinio“ laidoje šią savaitę Krepsinis.net vyr. redaktorius Edgaras Pulkovskis, portalo žurnalistas Tautvydas Kubilius ir TV3 sporto žinių veidas Vilius Stalgaitis aptarė aktualijas.

(Krepsinis.net nuotr.)

„Penktojo kėlinio“ laidoje šią savaitę Krepsinis.net vyr. redaktorius Edgaras Pulkovskis, portalo žurnalistas Tautvydas Kubilius ir TV3 sporto žinių veidas Vilius Stalgaitis aptarė aktualijas.

0

Šioje laidoje buvo kalbėta apie Kauno „Žalgirio“ nesėkmę Madride, Vilniaus „Ryto“ ir Panevėžio „Lietkabelio“ pergales bei Klaipėdos „Neptūno“ pralaimėjimą.

00:00 – aukštas lygis Madride

07:15 – „Žalgirio“ pralaimėjimas ir abejotini švilpukai

26:52 – „Ryto“ įgyvendintas tikslas ir J.Walkerio elgesys

45:30 – „Neptūno“ nesėkmė

52:30 – „Lietkabelio“ pergalė, naujokas ir praradimas

