„Penktas kėlinys“: „Žalgirio“ pralaimėjimas Madride ir „Ryto“ įgyvendintas tikslas

Šioje laidoje buvo kalbėta apie Kauno „Žalgirio“ nesėkmę Madride, Vilniaus „Ryto“ ir Panevėžio „Lietkabelio“ pergales bei Klaipėdos „Neptūno“ pralaimėjimą.
00:00 – aukštas lygis Madride
07:15 – „Žalgirio“ pralaimėjimas ir abejotini švilpukai
26:52 – „Ryto“ įgyvendintas tikslas ir J.Walkerio elgesys
45:30 – „Neptūno“ nesėkmė
52:30 – „Lietkabelio“ pergalė, naujokas ir praradimas
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!