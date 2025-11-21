 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Sukčiai iš žmonių išviliojo daugiau nei 46 tūkst. eurų

2025-11-21 12:59 / šaltinis: ELTA
2025-11-21 12:59

Vilniuje, Klaipėdos, Panevėžio ir Tauragės apskrityse sukčiai apgaule iš žmonių išviliojo apie 46,2 tūkst. eurų, informavo policija. 

Policija BNS Foto

Vilniuje, Klaipėdos, Panevėžio ir Tauragės apskrityse sukčiai apgaule iš žmonių išviliojo apie 46,2 tūkst. eurų, informavo policija. 

0

Didžiausias sumas, kaip įtariama, sukčiai išviliojo iš sostinės gyventojų.

Anot Policijos departamento, ketvirtadienį 19.44 val. į sostinės pareigūnus kreipėsi moteris (gim. 1973 m.), kuri pareiškė, kad lapkričio 12 d. apie 12.30 val. Vilniuje, Širšių gatvėje, būnant namuose, telefonu paskambino nepažįstami asmenys, kurie bendravo rusų kalba.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šie asmenys, pasak moters, prisistatė telekomunikacijų bendrovės, banko darbuotojais bei policijos pareigūnais ir apgaulės būdu išviliojo 21 070 eurų.

Pareiškėja teigė pinigus  atidavusi į namus atvykusiam nepažįstamam vyriškiui. 

Policijos departamento duomenimis, ketvirtadienį 13.56 val. gautas moters (gim. 1958 m.) pareiškimas apie tai, kad lapkričio 13 d. apie 14.24 val. Vilniuje, Subačiaus gatvėje, namuose, jai paskambino nepažįstami asmenys.

Jie, anot pareiškėjos, kalbėjo rusiškai, prisistatė telekomunikacijų bendrovės, banko darbuotojais bei policijos pareigūnais ir apgaulės būdu išviliojo 10 700 eurų. 

Gyventojai neteko pinigų, prisijungę prie netikrų banko svetainių

Sostinės policija ketvirtadienį gavo dar vienos moters (gim. 1970 m.) pranešimą apie galimą sukčiavimą.

Pareiškėja nurodė, kad apie 10.06 val. Vilniuje, jai prisijungus prie netikros banko svetainės bei patvirtinus tapatybę, iš banko sąskaitos pasisavinta 2 700 eurų

Panašiu būdu pinigų neteko ir Šilutės bei Panevėžio rajonų gyventojai.

Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, ketvirtadienį Šilutės rajone Usėnų kaime gyvenanti moteris (gim. 1984 m.) pareigūnams nurodė, kad lapkričio 11 d. apie 18.15 val. internetinėje svetainės paieškos langelyje suvedė banko duomenis ir prisijungusi prie fiktyvaus banko puslapio prarado pinigus. 

Patirtas nuostolis siekia 1 900 eurų. 

Anot Panevėžio AVPK, ketvirtadienį 11.12 val. Panevėžio rajone moteris (gim. 1945 m.) pranešė, kad jungėsi prie banko internetinės svetainės, suvedė prisijungimo duomenis ir pastebėjo, kad nuo sąskaitos buvo nuskaičiuoti pinigai. 

Moteris turtinę žalą įvertino daugiau nei 1300 eurų.

Pinigus, aktyvavęs atsiųstą nuorodą, prarado ir Kretingos gyventojas (gim. 1949 m.). Anot uostamiesčio policijos, ketvirtadienį vyras pareigūnams nurodė, kad lapkričio 19 d. apie 10 val. namuose Kretingoje, paspaudė atsiųstą nuorodą ir suvedęs reikalaujamus duomenis pastebėjo, jog iš jo banko sąskaitos apgaulės būdu buvo pasisavinta 5 800 eurų. 

Galimai nuo sukčių nukentėjo ie Švenčionių rajono gyventoja (gim. 1957 m.). Ji policijai nurodė, jog lapkričio 10 d. jai paskambino nepažįstami rusakalbiai asmenys, kurie, prisistatę telekomunikacijų bendrovės, banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, apgaule išviliojo 2 700 eurų. 

Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimų.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
