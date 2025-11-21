 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Policija tirs aplinkybes dėl Žemaitaičio paviešintų moksleivių pavardžių

2025-11-21 12:23 / šaltinis: BNS
2025-11-21 12:23

Vilniaus pareigūnai pradėjo aplinkybių patikslinimą dėl Seimo nario, „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio paviešintų moksleivių asmens duomenų.

Remigijus Žemaitaitis (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Vilniaus pareigūnai pradėjo aplinkybių patikslinimą dėl Seimo nario, „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio paviešintų moksleivių asmens duomenų.

5

Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis BNS penktadienį nurodė, kad šių veiksmų pareigūnai ėmėsi gavę pareiškimą dėl nepilnamečių asmens duomenų paviešinimo.

Ketvirtadienį vakare R. Žemaitaitis savo „Facebook“ paskyroje išplatino įrašą, kuriame kritikavo penktadienį vykstantį kultūrininkų mitingą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prie šio įrašo politikas prisegė ir ekrano nuotrauką, kurioje matyti Kauno Jono Basanavičiaus gimnazijos moksleivių, vyksiančių į mitingą, sąrašas su jų vardais ir pavardėmis.

Sulaukęs kritikos dėl paviešintų duomenų, „aušriečių“ vedlys įrašą pakoregavo, kad moksleivių duomenys nesimatytų.

Policija aiškinasi ar R. Žemaitaičio veiksmuose yra Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo arba kitų įstatymų pažeidimo požymių.

Tomas Jakutis
Tomas Jakutis
2025-11-21 12:39
O kas čia taip neteisingai vaikus organizuoja: pamokų metu į mitingą? Reikia bausti tokius organizatorius. Tai mokinių skaldymas ir kiršinimas, juk kai kurių mokinių tėvai balsavo už Nemuno Aušrą, kai kurie mokiniai Nemuno aušrą palaiko.
Kultūrininkai yra nekultūringi žmonės, nevertai gavę kultūrai skirtus LT biudžeto pinigus. Kultūringas žmogus demokratinių rinkimų rezultatus pripažįsta ir GERBIA; nenurodinėja laimėjusiai partijai kokią koaliciją sudaryti.
Atsakyti
Viską turi tirti Pilicija ir Prokuratūra
Viską turi tirti Pilicija ir Prokuratūra
2025-11-21 12:42
Policija turi tirti taip pat kas išnaudoja neteisėtai nepilnamečius vaikus kultūrai ginti.
Kur Vaikų teisės žiūri ? Ar yra vaiku teisės Lietuvoje ar vaikai beteisiai ?
Atsakyti
