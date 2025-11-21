Policija tirs aplinkybes dėl Žemaitaičio paviešintų moksleivių pavardžių

Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis BNS penktadienį nurodė, kad šių veiksmų pareigūnai ėmėsi gavę pareiškimą dėl nepilnamečių asmens duomenų paviešinimo.
Ketvirtadienį vakare R. Žemaitaitis savo „Facebook“ paskyroje išplatino įrašą, kuriame kritikavo penktadienį vykstantį kultūrininkų mitingą.
Prie šio įrašo politikas prisegė ir ekrano nuotrauką, kurioje matyti Kauno Jono Basanavičiaus gimnazijos moksleivių, vyksiančių į mitingą, sąrašas su jų vardais ir pavardėmis.
Sulaukęs kritikos dėl paviešintų duomenų, „aušriečių“ vedlys įrašą pakoregavo, kad moksleivių duomenys nesimatytų.
Policija aiškinasi ar R. Žemaitaičio veiksmuose yra Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo arba kitų įstatymų pažeidimo požymių.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
Kultūrininkai yra nekultūringi žmonės, nevertai gavę kultūrai skirtus LT biudžeto pinigus. Kultūringas žmogus demokratinių rinkimų rezultatus pripažįsta ir GERBIA; nenurodinėja laimėjusiai partijai kokią koaliciją sudaryti.
Kur Vaikų teisės žiūri ? Ar yra vaiku teisės Lietuvoje ar vaikai beteisiai ?