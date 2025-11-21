 
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Praėjusią naktį rasti trijų žmonių kūnai

2025-11-21 10:59 / šaltinis: BNS
2025-11-21 10:59

 Kaune esančiame viešbutyje, taip pat namuose Šiauliuose ir Molėtų rajone praėjusią parą buvo rasti trijų žmonių kūnai.

Policija (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

0

Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos duomenimis, ketvirtadienį apie 14.40 val. buvo gautas pranešimas, kad reikia pagalbos patekti į viešbučio kambarį, kuriame esančiam vyrui gali būti sutrikusi sveikata.

Gelbėtojai atidarė duris, įleido medikus ir policijos pareigūnus. Viduje rastas miręs žmogus.

Šiaulių apskrities policija nurodė, kad 10.10 val. namuose S. Dariaus ir S. Girėno gatvėje aptikti 1973 metais gimusio vyro palaikai be išorinių sužalojimų.

Pasak Utenos apskrities policijos, apie 8.40 val. Šakių kaime buvo rastas 1957 metais gimusios moters kūnas.

Dėl įvykių Šiauliuose ir Šakiuose pareigūnai pradėjo ikiteisminius tyrimus mirties priežasčiai nustatyti.

