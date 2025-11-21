 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuva protestuoja dėl Rusijos tęsiamo Ukrainos gyventojų žudymo

2025-11-21 13:28 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-21 13:28

Rusijos ginkluotosioms pajėgoms nesiliaujant terorizuoti Ukrainos gyventojų, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija lapkričio 21 d. Rusijos Federacijos ambasados Lietuvoje atstovui įteikė protesto notą.

Rusijos smūgis Ternopiliui (nuotr. SCANPIX)

Rusijos ginkluotosioms pajėgoms nesiliaujant terorizuoti Ukrainos gyventojų, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija lapkričio 21 d. Rusijos Federacijos ambasados Lietuvoje atstovui įteikė protesto notą.

0

Vien lapkričio 19 d. rusų raketoms pataikius į daugiabučius namus Ternopilyje žuvo mažiausiai 28 taikūs gyventojai, iš kurių 3 – vaikai, sužeista beveik 100 žmonių. Per masinę Rusijos pajėgų ataką šiame ir daugelyje kitų regionų nukentėjo dar daugiau Ukrainos civilių gyventojų, jų būstai ir ypatingos svarbos infrastruktūra.

Rusijos karinių pajėgų apgriauti ar sunaikinti gyvenamieji namai ir energetikos objektai dar kartą liudija, kad būtent civilinė Ukrainos infrastruktūra yra pagrindiniai nusikalstamų Rusijos atakų taikiniai, rašoma notoje. Taip pat patvirtinama, kad Lietuva nesiliaus reikalauti nedelsiant nutraukti Rusijos Federacijos agresiją prieš Ukrainą, išvesti bet kokias okupacines pajėgas iš visos tarptautiniu mastu pripažintos Ukrainos teritorijos ir atlyginti visą dėl Rusijos agresijos Ukrainos patirtą žalą.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Įvertino Europos pajėgumus kariauti su Rusija – štai ką išskyrė (tv3.lt koliažas)
„Mėsa prieš technologiją yra bevertė“ – įvertino, kiek Europa pajėgi kariauti su Rusija (69)
Volodymyras Zelenskis lanko sužeistą ukrainiečių karį (nuotr. SCANPIX)
Ukrainos fronte kariavęs lietuvis buvo sunkiai sužeistas drono – atskleidė, kaip pavyko išgyventi (62)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

