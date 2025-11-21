Lietuva protestuoja dėl Rusijos tęsiamo Ukrainos gyventojų žudymo

Vien lapkričio 19 d. rusų raketoms pataikius į daugiabučius namus Ternopilyje žuvo mažiausiai 28 taikūs gyventojai, iš kurių 3 – vaikai, sužeista beveik 100 žmonių. Per masinę Rusijos pajėgų ataką šiame ir daugelyje kitų regionų nukentėjo dar daugiau Ukrainos civilių gyventojų, jų būstai ir ypatingos svarbos infrastruktūra.
Rusijos karinių pajėgų apgriauti ar sunaikinti gyvenamieji namai ir energetikos objektai dar kartą liudija, kad būtent civilinė Ukrainos infrastruktūra yra pagrindiniai nusikalstamų Rusijos atakų taikiniai, rašoma notoje. Taip pat patvirtinama, kad Lietuva nesiliaus reikalauti nedelsiant nutraukti Rusijos Federacijos agresiją prieš Ukrainą, išvesti bet kokias okupacines pajėgas iš visos tarptautiniu mastu pripažintos Ukrainos teritorijos ir atlyginti visą dėl Rusijos agresijos Ukrainos patirtą žalą.
