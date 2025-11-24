 
TV3 naujienos > Žmonės

Mirė garsus muzikantas: praėjo vos kelios dienos po jo gimtadienio

2025-11-24 19:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-24 19:20

Jellybean Johnson, geriausiai žinomas kaip būgnininkas, grojęs su Prince, ir vienas iš „The Time“ įkūrėjų, mirė.

Žvakė (nuotr. 123rf.com)

Jellybean Johnson, geriausiai žinomas kaip būgnininkas, grojęs su Prince, ir vienas iš „The Time" įkūrėjų, mirė.

1

J. Johnson mirė praėjus kelioms dienoms po savo gimtadienio.

Mirties priežastis nežinoma

Jellybean, kurio tikrasis vardas buvo Garry George Johnson, netikėtai mirė penktadienio naktį, pranešė Mirror.

Tačiau jo mirties priežastis kol kas nežinoma. Jis mirė praėjus vos dviem dienoms po savo 69-ojo gimtadienio.

Muzikantas, grojęs būgnais su Prince ir įkūręs „The Time“, neseniai prisiminė savo gyvenimą sakydamas, jog negalvoja nei apie savo pasiekimus, nei apie praleistą laiką scenoje.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

