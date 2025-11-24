Mirė garsus muzikantas: praėjo vos kelios dienos po jo gimtadienio

J. Johnson mirė praėjus kelioms dienoms po savo gimtadienio.
Mirties priežastis nežinoma
Jellybean, kurio tikrasis vardas buvo Garry George Johnson, netikėtai mirė penktadienio naktį, pranešė Mirror.
Tačiau jo mirties priežastis kol kas nežinoma. Jis mirė praėjus vos dviem dienoms po savo 69-ojo gimtadienio.
Muzikantas, grojęs būgnais su Prince ir įkūręs „The Time“, neseniai prisiminė savo gyvenimą sakydamas, jog negalvoja nei apie savo pasiekimus, nei apie praleistą laiką scenoje.“
