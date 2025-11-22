Gimtadienis Šiauliuose virto košmaru: vyras iš pavydo surengė žiaurų išpuolį

Incidentas įvyko 2025 m. rugsėjo 20 d., apie 16.30 val., poros miegamajame Šiauliuose. A. B., būdamas stipriai apsvaigęs nuo alkoholio, išgertuvių metu tyčia smurtavo prieš savo sugyventinę.
Nukentėjusioji paaiškino, kad pora tą dieną šventė A. B. gimtadienį ir vartojo alų. Konfliktas įsiplieskė tuomet, kai vyras pamatė, jog į moters telefoną skambina pažįstamas vyras. Pavydi reakcija peraugo į smurtą.
A. B. moteriai kumščiu sudavė ne mažiau kaip keturis kartus į veidą, po vieną kartą – į krūtinę ir dešinį šoną, vėliau stipriai sugriebė už rankos. Nukentėjusioji patirtą skausmą vertino 9 balais iš 10.
Kitą dieną ant jos kūno atsirado kraujosruvų abiejų skruostų srityje, ant krūtinės, šono ir rankos.
Abu buvo smarkiai neblaivūs – policiją iškvietė sūnus
Atvykę pareigūnai nustatė, kad abu konfliktavusieji buvo labai girti: A. B. – 3,22 promilės, nukentėjusioji – 3,46 promilės.
Paaiškėjo, kad policiją kvietė ne pati nukentėjusioji, o poros sūnus. Telefonu kalbėdamasis su tėvu, jis išgirdo motinos šūksnius, kad tėvas ją muša. Sūnus tvirtino, jog tėvai dažnai vartoja alkoholį, o tėvas mamą yra mušęs ir anksčiau – dėl to buvo net kalėjęs.
Kaltinamasis A. B. kaltę pripažino visiškai, teigė, jog gailisi, ir aiškino, kad detalių neprisimena dėl stipraus girtumo. Teismas jo kaltę nustatė remdamasis jo paties prisipažinimu, nukentėjusiosios ir sūnaus parodymais, policijos tarnybiniais pranešimais bei kūno kamerų įrašais.
Teismo nuosprendis
A. B. pripažintas kaltu dėl nesunkaus tyčinio nusikaltimo. Lengvinanti aplinkybė – nuoširdus prisipažinimas, tačiau sunkinanti – nusikaltimas padarytas apsvaigus nuo alkoholio. Taip pat įvertinta, kad vyras teistas jau tris kartus.
Prokurorė siūlė skirti 60 parų arešto, tačiau dėl proceso užbaigimo baudžiamuoju įsakymu ši bausmė sumažinta trečdaliu.
Galutinis teismo sprendimas: skirta 40 parų arešto bausmė (vykdymas atidėtas 9 mėnesiams, intensyvi priežiūra (elektroninis monitoringas) nuo 23.00 iki 6.00 val. visą laikotarpį, įpareigojimas dirbti arba registruotis Užimtumo tarnyboje / mokytis, draudimas vartoti alkoholį ir kitas psichiką veikiančias medžiagas.
Taip pat vyrui bus privaloma dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose (9 mėn.).
A. B. sutiko su bausme ir proceso užbaigimu baudžiamuoju įsakymu. Vyrui išaiškinta, kad nesutikdamas su paskirta bausme jis per 14 dienų gali prašyti bylos nagrinėjimo teisme. Baudžiamasis įsakymas, jam įsiteisėjus, nebebus skundžiamas.
