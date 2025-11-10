Šiandien Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų teisėjai paskelbė nuosprendį vyrui, kuris itin žiauriai smurtavo prieš savo sugyventinę. Sadistas pripažintas kaltu dėl tyčia moteriai sukelto skausmo.
Teismas jam skyrė vienerių metų laisvės atėmimo bausmę. Nuteistasis taip pat teismo pripažintas recidyvistu.
Smurto naktis Šilutėje
Bylos duomenimis, konfliktas tarp tuometinių sugyventinių įvyko 2025 m. kovo 19-osios naktį, apie 1 val. – 1.40 val., gyvenamajame name.
Šilutiškis, kilus konfliktui su sugyventine, ją nutempė į vonios kambarį, tada įvertė į vonią ir pylė ant jos karštą vandenį bei neleido išlipti.
Kai moteriai pavyko pabėgti į kitą kambarį ir pasislėpti po stalu, vyras su mediniu šviestuvo korpusu kelis kartus sudavė jai per kojas.
Lyg to būtų maža, jis vėliau dar užmetė ant moters ir spintelę. Nuo suduotų smūgių net lūžo stalas, o ant moters užkrito ant jo stovėjęs televizorius.
„Sugyventinis, sėdėdamas verandoje, rėkė, kad „tą kekšę reikėjo užmušti“. Aš mačiau, kaip ji guli po sulūžusiu stalu, o ant jos užvirtęs televizorius – vaizdas buvo baisus, niekada nemačiau taip sumušto žmogaus“, – teisme pasakojo įvykį matęs liudytojas.
Paaiškėjo, kad šilutiškio įniršį sukėlė tai, kad tuometinė sugyventinė pavadino jį „gaidžiu“.
Nukentėjusiosios prisiminimai
Nukentėjusioji teismo posėdyje pasakojo, kad lemtingą vakarą kartu su sugyventiniu ir pažįstamu (minėtu liudininku – aut. past.) gėrė alų. Ji su vyru susiginčijo.
„Įpuolęs į kambarį, kuriame buvau pasislėpusi po stalu, jis su medine lempa keletą kartų trenkė man per kojas. Prieš tai jis bandė apiplikyti mane karštu vandeniu“, – teigė nelaimėlė.
Nukentėjusiajai buvo iškviesta greitoji pagalba ir policija. Ją medikai apžiūrėjo vietoje, jai buvo rekomenduota vykti į Klaipėdos ligoninę, bet nukentėjusioji nusprendė gydytis ambulatoriškai.
Teismo medicinos ekspertai nustatė, kad jai buvo padaryta paviršinių sužalojimų – nubrozdinimų ir kraujosruvų, moteriai konstatuotas nežymus sveikatos sutrikdymas.
Puolė su elektros laidu
Antrasis smurto epizodas užfiksuotas po kelių dienų – 2025 m. kovo 30 d. vakare. Tąkart sadistas virtuvėje tyčia sudavė nukentėjusiajai elektros laidu į ranką.
„Sudavęs laidu pasakė, kad aš jį užknisau. Nuo smūgio liko mėlynė. Po to jis tiesiog išėjo“, – teisme pasakojo nukentėjusioji.
Vyras savo kaltės nepripažino ir aiškino, kad sugyventinės neskriaudė. Pasak jo, tą dieną jis buvo pavargęs, išgėrė alaus ir nuėjo miegoti. Esą pati sugyventinė jį puolė, kandžiojosi bei aplaistė pienu.
Teismo bausmė
Įvykio vietos apžiūros metu pareigūnai rado sulaužytą stalą, lempos nuolaužas, spintelę ir kitus daiktus.
Vonios grindys buvo aplietos vandeniu, ant žemės mėtėsi šlapi rankšluosčiai. Be to, pagal Bendrojo pagalbos centro pateiktą garso įrašą dar įvykio metu nukentėjusioji pranešė, kad sugyventinis ją apipylė verdančiu vandeniu ir sumušė.
Specialistų išvada patvirtino, kad moters sužalojimai galėjo būti padaryti būtent tokiomis aplinkybėmis.
Teismas šilutiškį pripažino kaltu ir paskyrė vienerių metų laisvės atėmimo bausmę. Vyras pripažintas recidyvistu.
Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui apeliaciniu skundu per Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmus.
