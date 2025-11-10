 
Kalendorius
Lapkričio 10 d., pirmadienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Siaubo naktis Šilutėje: sadistas moterį jėga laikė vonioje ir plikė vandeniu

2025-11-10 16:18 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-10 16:18

Sukrečianti istorija Šilutėje – teisme atsidūrė buvusią mylimąją žiauriai kankinęs vyras. Per vieną išpuolių vyras nukentėjusiąją jėga nutempė į vonią ir ant jos pylė karštą vandenį.

Mušama moteris (nuotr. 123rf.com)

Sukrečianti istorija Šilutėje – teisme atsidūrė buvusią mylimąją žiauriai kankinęs vyras. Per vieną išpuolių vyras nukentėjusiąją jėga nutempė į vonią ir ant jos pylė karštą vandenį.

REKLAMA
5

Šiandien Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų teisėjai paskelbė nuosprendį vyrui, kuris itin žiauriai smurtavo prieš savo sugyventinę. Sadistas pripažintas kaltu dėl tyčia moteriai sukelto skausmo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Teismas jam skyrė vienerių metų laisvės atėmimo bausmę. Nuteistasis taip pat teismo pripažintas recidyvistu.

REKLAMA
REKLAMA

Smurto naktis Šilutėje

Bylos duomenimis, konfliktas tarp tuometinių sugyventinių įvyko 2025 m. kovo 19-osios naktį, apie 1 val. – 1.40 val., gyvenamajame name.

REKLAMA

Šilutiškis, kilus konfliktui su sugyventine, ją nutempė į vonios kambarį, tada įvertė į vonią ir pylė ant jos karštą vandenį bei neleido išlipti.

Kai moteriai pavyko pabėgti į kitą kambarį ir pasislėpti po stalu, vyras su mediniu šviestuvo korpusu kelis kartus sudavė jai per kojas.

Lyg to būtų maža, jis vėliau dar užmetė ant moters ir spintelę. Nuo suduotų smūgių net lūžo stalas, o ant moters užkrito ant jo stovėjęs televizorius.

REKLAMA
REKLAMA

„Sugyventinis, sėdėdamas verandoje, rėkė, kad „tą kekšę reikėjo užmušti“. Aš mačiau, kaip ji guli po sulūžusiu stalu, o ant jos užvirtęs televizorius – vaizdas buvo baisus, niekada nemačiau taip sumušto žmogaus“, – teisme pasakojo įvykį matęs liudytojas.

Paaiškėjo, kad šilutiškio įniršį sukėlė tai, kad tuometinė sugyventinė pavadino jį „gaidžiu“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Nukentėjusiosios prisiminimai

Nukentėjusioji teismo posėdyje pasakojo, kad lemtingą vakarą kartu su sugyventiniu ir pažįstamu (minėtu liudininku – aut. past.) gėrė alų. Ji su vyru susiginčijo.

„Įpuolęs į kambarį, kuriame buvau pasislėpusi po stalu, jis su medine lempa keletą kartų trenkė man per kojas. Prieš tai jis bandė apiplikyti mane karštu vandeniu“, – teigė nelaimėlė.

REKLAMA

Nukentėjusiajai buvo iškviesta greitoji pagalba ir policija. Ją medikai apžiūrėjo vietoje, jai buvo rekomenduota vykti į Klaipėdos ligoninę, bet nukentėjusioji nusprendė gydytis ambulatoriškai.

Teismo medicinos ekspertai nustatė, kad jai buvo padaryta paviršinių sužalojimų – nubrozdinimų ir kraujosruvų, moteriai konstatuotas nežymus sveikatos sutrikdymas.

REKLAMA

Puolė su elektros laidu

Antrasis smurto epizodas užfiksuotas po kelių dienų – 2025 m. kovo 30 d. vakare. Tąkart sadistas virtuvėje tyčia sudavė nukentėjusiajai elektros laidu į ranką.

„Sudavęs laidu pasakė, kad aš jį užknisau. Nuo smūgio liko mėlynė. Po to jis tiesiog išėjo“, – teisme pasakojo nukentėjusioji.

Vyras savo kaltės nepripažino ir aiškino, kad sugyventinės neskriaudė. Pasak jo, tą dieną jis buvo pavargęs, išgėrė alaus ir nuėjo miegoti. Esą pati sugyventinė jį puolė, kandžiojosi bei aplaistė pienu.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Teismo bausmė

Įvykio vietos apžiūros metu pareigūnai rado sulaužytą stalą, lempos nuolaužas, spintelę ir kitus daiktus.

Vonios grindys buvo aplietos vandeniu, ant žemės mėtėsi šlapi rankšluosčiai. Be to, pagal Bendrojo pagalbos centro pateiktą garso įrašą dar įvykio metu nukentėjusioji pranešė, kad sugyventinis ją apipylė verdančiu vandeniu ir sumušė.

REKLAMA

Specialistų išvada patvirtino, kad moters sužalojimai galėjo būti padaryti būtent tokiomis aplinkybėmis.

Teismas šilutiškį pripažino kaltu ir paskyrė vienerių metų laisvės atėmimo bausmę. Vyras pripažintas recidyvistu.

Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui apeliaciniu skundu per Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmus.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
nu
nu
2025-11-10 16:23
ot gaidys :DDDDDDDDDDDD
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (5)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų