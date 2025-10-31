Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Alytuje – naktinis siaubas: vyras bare sudaužė stiklinę žmogui į veidą, kitam – kaukolės lūžis

2025-10-31 21:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-31 21:00

Alytaus naktinis gyvenimas kartais nusidažo ne pačiomis gražiausiomis spalvomis. Teisme atsidūrė byla, kur tas pats asmuo skirtingu metu sužalojo du žmones.

Naktinis klubas (tv3.lt koliažas)

5

Vienas incidentas baigėsi lengvais kūno sužalojimais, o kitame – sunkiai sužalotas žmogus patyrė kaukolės lūžį. Jam į smegenis išsiliejo kraujas.

Dėl abiejų nusikaltimų Alytaus apylinkės teismas kaltu pripažino Mindaugą, kurio siautėjimas naktiniuose klubuose turėtų bent kuriam laikui baigtis, nes vyrui paskirta lygtinė bausmė, kurios sąlygų nesilaikant, grėstų daug rimtesni nemalonumai.

Konfliktas rūkomajame

Pirmasis įvykis nutiko dar 2023 m. gruodžio 26 d., kai apie 1.30 val. naktinio baro rūkomajame kilo konfliktas tarp Mindaugo ir kito lankytojo.

Išgėręs kaltinamasis tyčia sudavė smūgį ranka bei stikline kitam žmogui į veidą. Sudužus stiklinei, nukentėjusiajam buvo sužalota veido sritis – nustatytos pjautinės žaizdos ir kraujosruvos.

Mindaugas teisme teisinosi, kad tą vakarą šventė Kalėdas su draugais, buvo išgėręs, o muštynės kilo po to, kai jis bandė sudrausminti kitą baro lankytoją.

„Vienas jaunuolis buvo labai girtas ir priekabiavo prie mano draugo. Paėmiau cigaretę iš jo rankų, o tada kažkas mane pagriebė man už megztinio. Atsisukau rankoje laikydamas stiklinę ir viskas įvyko akimirksniu“, – aiškino vyras.

Po incidento į barą atvyko policija ir medikai, o nukentėjusysis buvo išvežtas į gydymo įstaigą. Vėliau, anot Mindaugo, jie susitaikė, žala buvo atlyginta.

Sunkiai sužalotas žmogus

Antrasis, daug rimtesnis įvykis nutiko po pusmečio – 2024 m. birželio 1 d. apie 6 val. ryto prie kito naktinio klubo. Tąkart Mindaugas, kaip pats teigė, su draugu buvo išėjęs pasivaikščioti po miesto barus.

Lauke prie klubo jis susidūrė su esą agresyviai besielgusiu nepažįstamu vyru, kuris, būdamas girtas, gyrėsi turtais, įžeidinėjo kitus žmones ir siūlė muštis.

„Bandžiau ignoruoti, bet jis griebė man už peties, pakėlė ranką smūgiui. Aš pasilenkiau ir sudaviau atgal vieną kartą – tada jis griuvo ir galva trenkėsi į trinkeles“, – pasakojo Mindaugas.

Nukentėjusysis dėl patirtos galvos traumos buvo skubiai išvežtas į Kauno ligoninę. Jam diagnozuotas kaukolės pamato lūžis, kraujo išsiliejimas į smegenis ir kiti sunkūs sužalojimai.

Vėliau jis patvirtino, kad pats buvo labai girtas, agresyvus ir galėjo išprovokuoti konfliktą. Abu vyrai sudarė taikos sutartį – kaltinamasis atlygino 5 tūkst. eurų žalą, o nukentėjusysis jam atleido.

Teismo verdiktas

Alytaus apylinkės teismas pripažino Mindaugą kaltu dėl abiejų nusikalstamų veikų. Už pirmąjį epizodą jam skirta 20 parų arešto, o už antrąjį – 1 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmė.

Abi bausmes subendrinus, teismas paskyrė 1 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmę, tačiau jos vykdymą atidėjo vieneriems metams.

Per šį laikotarpį vyras įpareigotas tęsti mokslus ir per šešis mėnesius neatlygintinai dirbti 50 valandų visuomenės labui sveikatos priežiūros ar socialinių paslaugų srityse.

Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmus.

