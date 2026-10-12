Beda pirštu, kodėl dyzelino kainos Lietuvoje didesnės nei kitur: „Mes išsišokome aukščiau Lenkijos, Latvijos“

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Dyzelinas Lietuvoje brangus. Šiuo metu vidutinė kaina siekia 2,18 Eur. už litrą. Prieš mėnesį kaina buvo panaši, prieš du mėnesius – 1,98 euro, o liepą – 1,79 euro už litrą. Per tris mėnesius kaina padidėjo 39 centais.
Lietuvos energetikos agentūros duomenimis, Lietuvoje šiuo metu dyzelinas brangesnis nei Latvijoje ar Lenkijoje. Mat šių šalių politikai sumažino mokesčius degalams. Dėl to spalio 5 d. vidutinė dyzelino litro kaina Lietuvoje siekė 2,24 euro, o Lenkijoje – 1,76 euro. Skirtumas – 48 centai.
Lenkijoje degalai – pigesni
Netoli Lietuvos–Lenkijos sienos esančiame Punsko miestelyje penktadienį litras dyzelino kainavo 1,82 Eur. 50 litrų dyzelino čia kainuoja 91 eurą.
Lietuvos valdantieji praėjusią savaitę rinkosi Vyriausybėje, kur diskutavo daugiau kaip 3 valandas, ką daryti su degalų akcizų politika Lietuvoje. Po posėdžio koalicijos taryboje nepavyko rasti sutarimo dėl mokesčių dyzelinui mažinimo.
„Ne kartą sakiau ir pakartosiu. Empatijos visuomenei mums netrūksta, bet kartu kalbėdami savo šeimų rateliuose savaitgalį prie pietų stalo užduokime sau klausimą: jeigu valstybė gebėtų ir norėtų 10 centų sumažinti kuro kainą ir jis kainuotų ne 2,30 euro, o 2,20 euro. Ir tai valstybei atvertų 20 milijonų eurų pajamų skylę kiekvieną mėnesį, ar tai yra teisinga priemonė?“ – klausė ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
Socialdemokratų koalicijos partneriams demokratams, kurie nori dyzelino akcizą sumažinti 10 centų, užkliūva finansų ministro namų darbai – biudžetas su beveik 4 milijardų deficitu.
„Kalbam apie 17 milijonų priemonę ir sakome, kad ji išmuš biudžete skylę, bet ignoruojame, jog tas pasiūlymas yra daugiau nei 3,8 milijardo, tai aišku, klausimų kelia. Norėtųsi išsamesnio pristatymo“, – sakė „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Virginijus Sinkevičius.
Dėl aukštų kainų Lietuva patiria spaudimą
Ekonomistai sako, kad dėl kainas mažinančių latvių ir lenkų Lietuva patiria per daug spaudimo.
„Tam tikrą žalą mes patiriame dėl to, kad jau prieš tai buvo priimti sprendimai akcizus didinti labai sparčiai, nežiūrint į mūsų kaimynines valstybes. Mes išsišokome aukščiau Lenkijos, Latvijos ir dabar Lenkija ir Latvija dar priėmė sprendimą sumažinti tuos mokesčius. Mes išeiname viršūnėje“, – komentavo „Orion Securities“ investavimo vadovas Marius Dubnikovas.
„Mokesčių inspekcijos duomenys rodo, kad rugpjūtį iš benzino akcizo per metus buvo surinkta apie 13 procentų daugiau pinigų. O iš dyzelino akcizo – 4 procentais mažiau. Tai mes turime labai didelį atotrūkį tarp benzino akcizo pajamų augimo ir dyzelino kritimo“, – sakė „Citadele“ ekonomistas Aleksandras Izgorodinas.
Politikai toliau spręs, ką daryti
Dalis ekonomistų skaičiuoja, kad dyzelino litras turėtų kainuoti bent 4 eurus už litrą, kad gyventojai keistų savo vartojimo įpročius.
„Dabar, kad mes sumažinsim keliais centais akcizą, keliais centais sumažinsime kurą, didelio pokyčio neįvyks“, – teigė M. Dubnikovas.
Valdančioji koalicija turėtų po trijų savaičių vėl tartis, ką daryti su kitų metų šalies biudžetu ir degalų akcizais.
„Ar nebus taip, kad mes paimam stiklinę vandens ir bandome didelį gaisrą užgesinti ir sakyti, kad labai daug padarėm?“ – klausė M. Sinkevičius.
Pasak M. Sinkevičiaus, daug svarbiau papildomus pinigus ruošti kompensacijoms už šildymą nei dyzelino kainos mažinimui.
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