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TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Tūkstančiams vairuotojų – „Regitros“ žinia: privalėsite pasikeisti pažymėjimus

2026-10-11 16:28 / šaltinis: BNS / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS / aut.
2026-10-11 16:28
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Nuo spalio iki kitų metų vasario vairuotojo pažymėjimus turės pasikeisti apie 72 tūkst. vairuotojų, šią savaitę pranešė „Regitra“.

Nuo spalio iki kitų metų vasario vairuotojo pažymėjimus turės pasikeisti apie 72 tūkst. vairuotojų, šią savaitę pranešė „Regitra“.

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Anot įmonės, daugiausia pažymėjimų baigs galioti šių metų pabaigoje ir kitų metų pradžioje, nes prieš dešimtmetį vairuotojai privalėjo pasikeisti seno tipo laminuotus pažymėjimus, kuriuose nebuvo nurodyta galiojimo data.

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Tokius dokumentus reikėjo pasikeisti iki 2017 metų vasario 3 dienos, o daugelis naujų pažymėjimų išduoti dešimčiai metų.

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(34 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Transportas, eismas, spūstys

„Regitros“ duomenimis, spalį pažymėjimus turės atnaujinti apie 13 tūkst. vairuotojų, lapkritį – 19 tūkst., gruodį – 18 tūkst., o kitų metų sausį – apie 22 tūkstančius.

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Už vairuotojo pažymėjimą – 51,45 euro

Įmonės teigimu, į pažymėjimų galiojimo terminus labiausiai turėtų atkreipti dėmesį 45–68 metų vairuotojai.

Be to, „Regitra“ kas mėnesį tikisi sulaukti dar apie 8 tūkst. įprastų užsakymų, kai pažymėjimai keičiami juos praradus, pasikeitus pavardei ar pirmą kartą įgijus teisę vairuoti.

„Kviečiame jau dabar vairuotojus pasitikrinti savo pažymėjimo galiojimo datą bei pasirūpinti nauju dokumentu iš anksto. Ypač tuos, kurių pažymėjimas baigs galioti lapkritį, gruodį ar sausį“, – sakė „Regitros“ Paslaugų valdymo ir vystymo departamento direktorius Tautvydas Paliulis.

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Anot įmonės, vairuotojo pažymėjimą galima užsisakyti internetu, jeigu galioja vairuotojo medicininė pažyma, o reikalinga nuotrauka ir parašas gali būti paimti iš Gyventojų registro.

Įprasta tvarka per 15 darbo dienų pagaminamas vairuotojo pažymėjimas kainuoja 17,15 euro, per penkias darbo dienas – 34,30 euro, o per vieną darbo dieną – 51,45 euro.

„Regitra“ taip pat informuoja, kad vairuotojams, savitarnos sistemoje nurodžiusiems kontaktinius duomenis, apie artėjančią pažymėjimo galiojimo pabaigą primenama prieš 30 dienų, o apie medicininės pažymos galiojimo pabaigą – prieš 60 dienų.

indeliai.lt

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Petras
Petras
2026-10-11 17:48
A vot huuuuuuuui nekeisim
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