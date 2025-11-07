Paaugliai užpuolė 13-metę lietuvę – tėvai šokiruoti, kai išgirdo: „Šitie vaikai – neliečiami“

Viešą egzekuciją – išpuolį prieš lietuvės dukrą – įvykdė smurtaujančių paauglių grupė Jungtinėje Karalystėje. Lydse, prie mokyklos, po pamokų jie užpuolė paauglę, talžė ją kumščiais ir spardė gulinčią. Sunkiai tvardydama emocijas apie įvykį pasakoja paauglės mama.
„Rauna plaukus ir juokiasi iš vaiko. Man tai sukrėtimas, nes mūsų šeimai – šokas“, – sako nukentėjusios mergaitės mama.
Motina teigia, kad Anglijoje gyvena jau daugiau nei 15 metų, augina dar kelis vaikus, tačiau su tokiu žiaurumu susiduria pirmą kartą. Dukrai po išpuolio medikai nustatė keletą sužalojimų.
„Mes nuvykome į ligoninę – ten užfiksavo galvos traumą, kaklo traumą, viskas dokumentuota“, – kalba nukentėjusios mergaitės mama.
Žiaurus paauglių elgesys
Pasak moters, iškart po konflikto mergaitė grįžo namo ir nuėjo miegoti. Moteriai jau tada kilo įtarimų, kad kažkas ne taip. Kitą rytą ją pasikvietė mokyklos administracija – parodė vaizdo įrašus ir papasakojo, kas įvyko.
„Mokyklos direktorė sako, kad mano dukra vakar buvo sumušta šešių paauglių grupuotės. Sumušta 25–30 kartų“, – pasakoja nukentėjusios mama.
Šis išpuolis šeimą sukrėtė spalio viduryje. Mokykla pranešė, kad visi grupuotėje buvę vaikai jau pašalinti iš mokyklos, tik vienas berniukas vis dar mokosi kitame korpuse, todėl mergaitė esą saugi.
Tačiau tuo viskas nesibaigė – mama pasakoja, kad lapkričio pradžioje tie patys paaugliai po pamokų vėl būriavosi šalia mokyklos ir laukė kitos jos dukros. Ją teko parsivežti tėčiui.
„8 paaugliai apsupo mano vyrą. Jie fiziškai nesmurtavo, bet elgėsi agresyviai – žodžiais provokavo“, – pasakoja lietuvė.
Policijos reakcija mamą pribloškė – pareigūnai pareiškė, kad kreiptis į teismus nėra prasmės, nes kaltininkai nepilnamečiai ir byla, esą, neturi perspektyvos, o biurokratiniai procesai būtų nepakeliamai sudėtingi.
„Iškart pasakė: jūsų byla net nepasieks teismo. Šitie vaikai – neliečiami“, – tikina moteris.
„TV3 Žinioms“ Vakarų Jorkšyro policija atsakė, kad dėl įvykio šiuo metu vykdomas tyrimas. Pareigūnai pabrėžė, kad mergaitės sužalojimai buvo nesunkūs, tačiau daugiau detalių nepateikė.
