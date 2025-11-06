 
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Nusprendę išsivirti uogienės buto šeimininkai tokios baigties nesitikėjo – teko evakuoti gyventojus

„Farai“ – 19:30 per TV3!
2025-11-06 19:25 / šaltinis: TV3 laida „Farai“ / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 laida „Farai“ aut.
2025-11-06 19:25

Pareigūnų ekipažas gavo pranešimą apie gaisrą daugiabučio bute, pro langą veržėsi tiršti dūmai, tačiau liepsnų kol kas nematyti. 

Pareigūnų ekipažas gavo pranešimą apie gaisrą daugiabučio bute, pro langą veržėsi tiršti dūmai, tačiau liepsnų kol kas nematyti. 

0

Įvykį užfiksavo laidos „Farai“ operatorius. 

Atvykus į įvykio vietą pareigūnai pastebėjo, kad ir daugiabučio laiptinė buvo pilna dūmų. Namo gyventoja informavo, kad bute yra du asmenys. Vienas jų nuo aitrių dūmų slėpėsi balkone.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Policininkas nėrė į tirštą nuodingą rūką. Viduje esantys paaiškino, kad ant viryklės buvo palikę virti puodą su uogiene, šis ir pradėjo svilti. 

„Puodą pamiršome uogienės...“ – priežastį paaiškino buto šeimininkė.

Per tirštus dūmus nieko neįmanoma įžiūrėti, visgi atviros ugnies nebuvo. Į įvykio vietą atvyko ugniagesiai gelbėtojai. Tuo metu vyriškis per langą išsviedė gaisro židinį – puodą su prisvilusia uogiene.

Iš puodo, tarsi iš kamino, toliau rūko tiršti dūmai.

Puodą teko gesinti

Dabar svarbiausia išvėdinti butą ir laiptinę nuo nuodingų dūmų. Galingas ventiliatorius turėtų greitai išspręsti šią problemą. 

„Viduj buvo tokia situacija – pilna dūmų. Vieni žmonės buvo išėję į balkoną. Visa laimė, kad viskas laimingai baigėsi, puodas neužsidegė, daugiau žalos nei butui, nei kaimynams nepadaryta“, – situaciją komentavo į laiptinę ėjęs pareigūnas.

Staiga, gavęs deguonies, puodas savaime užsidegė. Laimingo atsitiktinumo dėka, ugnis neįsiplieskė bute, pasekmės tuomet būtų buvusios skaudesnės. 

Ugniagesiai užgesino puodą, o į išvėdintą butą skubėjo greitosios medikai. 

Kaip baigėsi šis susitikimas, sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše. 

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA: 

 

Laidą „Farai“ žiūrėkite kiekvieną ketvirtadienį 19:30 per TV3 Televiziją.  

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Farai“. 

