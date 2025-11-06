Nusprendę išsivirti uogienės buto šeimininkai tokios baigties nesitikėjo – teko evakuoti gyventojus

Įvykį užfiksavo laidos „Farai“ operatorius.
Atvykus į įvykio vietą pareigūnai pastebėjo, kad ir daugiabučio laiptinė buvo pilna dūmų. Namo gyventoja informavo, kad bute yra du asmenys. Vienas jų nuo aitrių dūmų slėpėsi balkone.
Policininkas nėrė į tirštą nuodingą rūką. Viduje esantys paaiškino, kad ant viryklės buvo palikę virti puodą su uogiene, šis ir pradėjo svilti.
„Puodą pamiršome uogienės...“ – priežastį paaiškino buto šeimininkė.
Per tirštus dūmus nieko neįmanoma įžiūrėti, visgi atviros ugnies nebuvo. Į įvykio vietą atvyko ugniagesiai gelbėtojai. Tuo metu vyriškis per langą išsviedė gaisro židinį – puodą su prisvilusia uogiene.
Iš puodo, tarsi iš kamino, toliau rūko tiršti dūmai.
Puodą teko gesinti
Dabar svarbiausia išvėdinti butą ir laiptinę nuo nuodingų dūmų. Galingas ventiliatorius turėtų greitai išspręsti šią problemą.
„Viduj buvo tokia situacija – pilna dūmų. Vieni žmonės buvo išėję į balkoną. Visa laimė, kad viskas laimingai baigėsi, puodas neužsidegė, daugiau žalos nei butui, nei kaimynams nepadaryta“, – situaciją komentavo į laiptinę ėjęs pareigūnas.
Staiga, gavęs deguonies, puodas savaime užsidegė. Laimingo atsitiktinumo dėka, ugnis neįsiplieskė bute, pasekmės tuomet būtų buvusios skaudesnės.
Ugniagesiai užgesino puodą, o į išvėdintą butą skubėjo greitosios medikai.
