Sulaikymą vadina visiška klounada – policininkas netyčia pervažiavo moteriai kojas net du kartus

Šeštadienio, lapkričio 1-osios, popietę Toronto policijos pareigūnai gavo pranešimą apie stovėjimo aikštelėje automobilius peiliais gadinančią 23-ejų moterį. Į įvykio vietą atvykę pareigūnai moterį sulaikė, tačiau sulaikymas virto skandalu.
Pervažiavo kojas
Užfiksuotame vaizdo įraše matyti, kaip moteriai sulaikyti yra panaudojamas elektrošokas. Suklykusi ji krenta ant žemės priešais policijos automobilį. Matyti, kaip iš automobilio iššoka pareigūnas ir lekia prie moters. Tačiau policininkas, deja, pamiršo įjungti parkavimo režimą ir tarnybinis automobilis pajudėjo iš vietos ir pervažiavo moteriai kojas, kliudė ir šalia buvusį kolegą.
Vaizdo įraše matyti, kaip pareigūnas iškart lekia į automobilį ir bando jį patraukti, bet vietoj to netyčia taranuoja įtariamosios kojas antrą kartą ir vėl kliudo savo kolegas.
Toronto policija pranešė, kad apie situaciją žino ir dabar atlieka sulaikymo aplinkybių tyrimą.
Pranešama, kad nei moteris, nei pareigūnai rimtų traumų, laimė, nepatyrė.
Šis vaizdo įrašas netrukus palito internete, o komentatoriai jį spėjo pakrikštyti klounada ir visiška policijos gėda.
„Tai – naujoji Kandos milijonierė. <...> Absoliuti klounada“, – juokėsi vienas socialinio tinklo „X“ vartotojas.
„Tai buvo pats gėdingiausias policijos vaizdo įrašas, kokį esu matęs“, – rašė kitas internautas.
Visą vaizdo įrašą žiūrėkite straipsnio pradžioje.
