  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Šokiruojanti avarija: pareigūnams teko traukti po automobiliu užstrigusį kūdikį

2025-11-03 13:42 / šaltinis: tv3.lt / aut.
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-03 13:42

Teksaso valstijos, JAV, Fort Verto policijos pareigūnai paviešino vaizdo kamerų įrašą, kuriame matyti, kaip jie suteikia pagalbą kūdikiui, po avarijos patekusiam po apvirtusiu automobiliu.

0

Kaip socialiniuose tinkluose pranešė Fort Verto policijos atstovai, pareigūnai reagavo į eismo įvykį, kurio metu pranešta apie iš apvirtusią transporto priemonę ir iš jos iškritusią vairuotoją ir kūdikį. Mažylė liko įstrigusi po apvirtusiu automobiliu ir nereagavo į aplinką.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vaizdo įraše matyti, kaip pareigūnai, padedami įvykio liudininkų, pakėlė automobilį ir išlaisvino po juo buvusį kūdikį. Vienas iš policininkų pradėjo gaivinimą ir atliko širdies masažą, kol mergytė vėl ėmė kvėpuoti.

„Dar niekada taip nesidžiaugiau išgirdusi kūdikio verksmą“, – po vaizdo įrašu socialiniuose tinkluose rašė viena internautė.

Pasak policijos, moteris ir mergaitė šiuo metu yra stabilios būklės ir tikimasi, kad jos visiškai pasveiks.

„Be galo didžiuojamės mūsų seržanto R. Nicholso ir pareigūno E. Boundso veiksmais ir drąsa gelbstint gyvybę siaubingoje avarijoje. Esame be galo dėkingi Fort Verto gyventojams, kurie liko neabejingi ir pamatę į nelaimę pakliuvusius žmones padėjo mūsų pareigūnams“, – savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje rašė Fort Verto policijos departamentas.

Savo akimis pamatyti vaizdo įrašą galite straipsnio pradžioje.

